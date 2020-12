e-Golf har vært en eventyrlig suksess for Volkswagen i Norge.

Her var VW tidlig ute med elektrisk bil. Og i elbil-landet Norge ble e-Golf fort en ekte folkebil.

Den debuterte i 2014. Da var elbilandelen av salget fortsatt lav. Men det tok ikke lang tid før den elektriske utgaven sto for en stor del av Golf-salget her hjemme. Den var også helt avgjørende for å sikre Golf tittelen som Norges mest solgte bil i flere år.

Nå har det lenge vært kjent at e-Golf er på vei ut. Volkswagen har investert milliardbeløp i en helt ny elektrisk plattform. Først ut på den er ID.3 som i høst ble lansert i Norge – og i praksis tar over for e-Golf.

Slutt på elektrisk Golf

Men før produksjonen stoppet helt opp i Tyskland, sikret den norske importøren seg et betydelig antall biler. De er nå nesten helt sluttsolgt.

– Ja, akkurat nå er det bare to biler igjen ute hos forhandlerne våre. De blir nok ikke stående lenge, sier Anita Svanes som er kommunikasjonssjef hos den norske importøren.

Hos Volkswagen er det altså ID.3 som nå gjelder på elbilfronten i denne klassen. Helt nye Golf 8 får nemlig ikke noen elektrisk utgave. De velger VW å rendyrke innenfor ID.-familien.

Nå er dette Norges mest solgte bil

ID.3 tar over for e-Golf, det ruller allerede flere tusen av denne på norske veier.

To ladbare hybrider

Dermed er nok Golfs dager som en av toppselgerne i Norge talte. Nå står elbilene for over 50 prosent av nybilsalget her til lands, det kommer til å forsterke seg ytterligere de kommende årene.

– Fremover er det særlig våre to ladbare hybrider som skal sørge for mesteparten av Golf-salget i Norge. Salget av de ladbare hybridene av Golf 8 fordeler seg etter halvannen måned med 75 prosent Style 204 hk og 25 prosent GTE 245 hk, forteller Svanes.

Se hva de som eier VW Golf mener om bilene sine her:

Legg merke til EL-skiltet, dette er en tidlig utgave av e-Golf.

Nesten 700 biler på bruktmarkedet

Hun legger til:

Anita Svanes er kommunikasjonssjef hos den norske VW-importøren.

– De første demobilene har akkurat ankommet til Norge og de ladbare hybridene har oppgradert elektrisk rekkevidde til inntil henholdsvis 71 og 64 kilometer. Vi har også rukket å selge knapt 20 Golf GTI på samme tid – og snart åpner vi for bestilling av Golf R.

Det høye nybilsalget av e-Golf i Norge gjenspeiler seg også på bruktmarkedet. Her ligger det nå nærmere 700 biler til salgs.

Prisene starter på rett under 100.000 kroner, da snakker vi biler fra 2014-2015 som gjerne har gått et godt stykke. Mange av disse kan også være bruktimporterte og dermed ikke ha samme spesifikasjoner som norsksolgte biler. Verdt å sjekke hvis du vurderer kjøp.

e-Golf fikk mer utstyr og lavere pris

Nesten 5.000 biler er solgt i 2020, men nå er det slutt for e-Golf.

Fikk lengre rekkevidde

I andre enden av skalaen finner vi det som i praksis er nybiler, med svært begrenset kjørelengde. Her er det mye å velge mellom i prissjiktet 300.000-325.000 kroner.

Det er verdt å merke seg at e-Golf i 2017 fikk en facelift, med oppgradert batterikapasitet. De første årgangene hadde en rekkevidde på 190 kilometer, etter den ganske så urealistiske NEDC-målemetoden.

I 2017 økte dette så til 300 kilometer etter NEDC, tilsvarende 229 kilometer etter WLTP som nå har blitt målestokken for alle elbiler i vår del av verden.

LES MER: Skulle legges ned før – men fikk leve litt lenger

Slik har salget av e-Golf vært i Norge: 2014: 2.018 2015: 8.943 2016: 4.705 2017: 6.639 2018: 7.238 2019: 9.198 2020: 4.762

Video: Her smeller nye ID.3 i veggen