Politiet kan kaste Mustafa (18) ut av Norge i romjula: – Jeg vet ikke hva som skjer

Mustafa Hasan har fått frist av politiet til å forlate Norge i romjula. Nå har elevene ved skolen hans samlet inn mer enn 56.000 underskrifter for at 18-åringen skal få bli i landet.

TV 2 møter Mustafa på Nesbru videregående i Asker. Det er her han har et halvt år igjen av skolen. Han tar studiespesialisering og favorittfaget er norsk. Drømmen er å bli advokat.

Mustafa er populær i gangene på skolen. Alle stopper opp for å si noen støttende ord. De har lenge visst om kampen hans for å bli i Norge, men det er først nå de er alvorlig bekymret.

Årsaken til at Mustafa nektes opphold i Norge er at moren løy til norske myndigheter da hun kom i 2008. Da var han seks år gammel. Moren forlot etter hvert Norge, men Mustafa og en eldre bror ble igjen. Broren har fått oppholdstillatelse, men Mustafa har fått avslag. At han skal kastes ut etter 13 år i Norge for noe moren hans gjorde har engasjert mange den siste tiden.

Medelevene på Nesbru følger med på nyhetsbildet og har fått med seg siste nytt. At politiet har utsatt fristen for å forlate Norge fra 7. desember til 28. desember. Derfor puster de ikke lettet ut.

Hva skjer tre dager før nyttårsaften? Blir han kastet ut med tvang?

Artister engasjerer seg

Elevrådet på Nesbru skole er i gang med en underskriftsunderskriftskampanje som har samlet inn mer 56.000 underskrifter. Tallet øker for hver time. Og på søndag var det støttemarkering utenfor Stortinget.

TV 2 vet at også flere idrettsstjerner og artister har begynt å engasjere seg i saken.

På Nesbru videregående skole snakker TV 2 med miljøarbeider Mattis Michaelsen. Han sier at elevene ikke forstår hvordan Utlendingsnemnda kan kaste ut Mustafa et halvt år før han er ferdig med videregående skole.

– Må behandle folk skikkelig

- Alle snakker om saken og de er opprørt. Jeg får spørsmål fra elevene om hvordan de kan bidra og hva de kan gjøre for å engasjere seg. Mustafa hører til her hos oss. Vi skal gjøre det vi kan for at han skal få bli og fullføre utdanningen sin. Dette er ikke i tråd med verdiene våre. Vi må behandle folk skikkelig, sier Michaelsen.

På kontoret hans sitter Mustafa med ti av vennene sine. Det tikker inn nye forespørsler om intervjuer hele tiden. Siste er fra podkasten til Aftenposten.

- Det er ikke greit at Norge behandler Mustafa sånn. Vi kjemper for rettferdighet for ham, sier en av vennene. En annen sier at saken er alt de snakker om.

- Vi tenker på dette hele tiden. Da kan vi selv tenke oss hvordan Mustafa har hatt det i 13 år. Hvor mye han har gått og tenkt på det. En tredje sier at de som vi kaste ut Mustafa bør bruke fem minutter med ham så vil de like ham. Det alltid sånn med alle. Alle blir venn med ham.

Sjokkert rektor

Rektor på Nesbru videregående skole sier at hun er sjokkert over Utlendingsnemndas håndtering av saken.

- Vi trodde at Mustafa skulle få lov til å være i landet og fullføre videregående skole. Men at han får beskjed et par uker etter at han fyller 18 år om at han må reise ut av landet, det har virkelig opprørt elever og ansatte på Nesbru. Det er dette vi snakker om nå. Hva alle kan gjøre, sier rektor Brynhild Idland.

Advokaten til Mustafa vil denne uken sende en stevning til domstolen hvor han ber om at vedtaket fra Utlendingsnemnda blir omgjort slik at Mustafa kan få bli i Norge. I mellomtiden har politiet satt en utreisefrist til 28. desember.

- Jeg vet ikke hva som skjer den 28. desember. Men det jeg vet er at det er så mange gode mennesker der ute som nå støtter meg. Det gir meg styrke og trygghet og det er jeg evig takknemlig for, sier Mustafa.