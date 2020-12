Branen i Equinors anlegg på Tjeldbergodden slukket

En brann brøt ut i Equinors anlegg på Tjeldbergodden i Aure kommune onsdag. Brannen er nå slukket, opplyser politiet.

Klokken 15.45 melder de at brannen er slukket.

– Det ble meldt om kraftig røykutvikling i et kompressorbygg ved metanolfabrikken på Tjeldbergodden. Nødetatene rykket ut, og politi, brann og helse er fortsatt på stedet, sier Morten Eek, pressetalsperson i Equinor til NTB.

110-operatør Paul Ola Vestre fortalte til TV 2 at det var åpne flammer, men at alt av personell var under kontroll.

– Ingen personskader, skriver politiet, på Twitter.

Anlegget består av tre fabrikker: en metanolfabrikk, gassmottaksanlegg og luftgassfabrikk. Metanolfabrikken er den største i Europa, skriver Sunnmørsposten.

Brannvesenet fikk melding om brannen klokka 14.40.

Også i 2018 oppsto det en brann ved industrianlegget på Tjeldbergodden. Den gang ble luftgassfabrikken og metanolfabrikken stengt etter en brann som oppsto i et teknisk rom.

