- Sørloth har to problemer. Det ene er at han er en norsk spiss

RB Leipzig investerte både mye tid og penger på å dra i land signeringen av Alexander Sørloth.

Sportsdirektør Markus Krösche betegnet overgangen - verdt et sted mellom 220 og 250 millioner kroner - som den vanskeligste han hadde opplevd.

Men også Sørloth har fått det vanskelig i sine første måneder i ny klubb. Så langt har han fått spille 464 minutter fordelt over ti kamper i Bundesliga og Champions League, uten å score.

I helga misbrukte han også et straffespark i 2-1-seieren mot Arminia Bielefeld.

– Urettferdig å sammenligne

Guido Schäfer følger RB Leipzig tett for lokalavisa Leipizer Volkszeitung. Og seniorreporteren - som for øvrig var lagkamerat med Jürgen Klopp i seks sesonger i sin aktive fotballkarriere - lider litt med Sørloth for øyeblikket.

– Sørloth har to problemer. Det første problemet er at han er en norsk spiss. Det andre problemet er at han ikke er Erling Haaland. I mine øyne er det urettferdig å sammenligne de to, men mange her spør seg: hvorfor er han ikke mer som Haaland, sier Schäfer.

– Så du tror folk ville vært mer tålmodig om det ikke var en annen norsk spiss som bøttet inn mål i Dortmund?

– Det tror jeg faktisk. Sørloth er en veldig god spiller, han har gode ferdigheter, fysikk og tempo. Men hver eneste dag, hver eneste uke, står det i en eller annen avis at han ikke er på nivå med sin landsmann, sier Schäfer.

KLOPP-KOMPIS: Guido Schäfer følger RB Leipzig tett gjennom lokalavisa Leipzig Volkszeitung, der hans gamle lagkamerat Jürgen Klopp tilsynelatende også setter pris på noe av innholdet. Foto: Privat

Samtidig understreker han at mange spillere har opplevd starten under trener Julian Nagelsmann som krevende, fordi det er mye nytt å forholde seg til på den taktiske biten.

Schäfer hevder at også Timo Werner måtte forandre seg da Nagelsmann kom til klubben.

– Han var en typisk spiss som gjerne ventet på ballen der framme og sprintet en gang iblant. Med Nagelsmann spilte han nesten som en offensiv midtbanespiller til tider. Han var mer involvert, hadde mer ballkontakt og ble enda mer farlig når han kom stormende inn i boksen. Kanskje det ikke passer like bra for Sørloth, for eksempel får han ikke så mange innlegg å jobbe med, sier han, og påpeker at nordmannen tilbakela hele 11,4 kilometer i helgas kamp mot Arminia Bielefeld.

For en spiss er det et særdeles høyt tall.

– Han var den mest hardtarbeidende av alle i forrige kamp, han løp og løp. Som arbeidshest gjorde han en veldig god jobb, men som avslutter var han ikke like god, bemerker han.

– Men når jeg snakker med Nagelsmann og de andre spillerne, så er de veldig positive på Alexanders vegne. Han er en god lagkamerat og en flott fyr. Et misbrukt straffespark er ikke verdens undergang, jeg tror fortsatt han vil bli en suksess her.

MENER WERNER OGSÅ SLET: Timo Werner trengte også tid på å bli vant med kravene fra Julian Nagelsmann, sier Schäfer, som her poserer med den tyske målmaskinen etter at overgangen til Chelsea gikk i boks. Foto: Privat

Han tror mye vil se annerledes ut når Sørloth er blitt bedre kjent med Nagelsmann og hans filosofi.

– Det er veldig krevende å komme inn i systemet til Nagelsmann, selv treningsøktene er veldig vanskelige. Jeg har sett en del av det de gjør på feltet, og det er så komplisert. Hvordan man skal opptre og hvor man skal bevege seg i den og den situasjonen. De aller fleste spillere trenger tid til å tilpasse seg dette, ikke bare Sørloth. På sikt tror jeg han kommer til å bli som en rakett, sier Schäfer og ler.

– Hvordan opplever du presset på Sørloth fra omgivelsene, media og supportere?

– Det er en fordel at det ikke er supportere på tribunen. Kritikken fra noen supportere går på at han ikke er den riktige spilleren for måten Leipzig spiller på, og sammenligningen med Haaland som slo til fra første sekund er ikke hyggelig mot Alexander. Men flertallet mener han må få mer tid. Og i noen kamper har han sett bra ut, for eksempel mot Borussia Mönchengladbach. Det var ikke så verst mot Arminia Bielefeld heller. I situasjonen som førte til straffesparket viste han bra tempo og en god dribling. Det var heller ikke noe dårlig straffespark, men en god redning. Dette handler litt om flaks også, sier lokalavisreporteren.

Gøran er lei seg

Hjemme i Trondheim håper pappa Gøran at det skal løsne allerede i kveldens kamp mot Istanbul Basaksehir, for han synes ikke noe særlig om at sammenligningene med oppholdet i Crystal Palace er i ferd med å dukke opp igjen.

– Vi er litt lei oss. Det er egentlig ikke noe godt ord, men samtidig er vi jo det. Alexander prøver, han står på og det er nesten så han tar i for mye i perioder. Jeg tror han kommer til å komme over denne kneika her ganske greit. Han vet hvordan det fungerer, at presset blir større og større, og at det er hverdagen for en spiss, sier Gøran Sørloth, som både overfor seg selv og sønnen forsøker å sette ting i perspektiv når ting går litt imot.

– Jeg pleier å sette meg ned litt og puste godt med mage og lunger i sånne perioder. Hva er det egentlig han er med på? Han spiller for en av de største klubbene i Bundesliga, og sånn sett egentlig i verden, som nettopp har spilt semifinale i Champions League. Du kommer inn og spiller kamper mot Neymar, Di Maria og Mbappè. Det er ikke så verst, det livet der, sier pappa Sørloth.

Samtidig skjønner at han at den eneste måten å stagge kritikerne på er å score - for at ikke presset skal bli virkelig ubehagelig.

– Du sier at Alexander nesten tar i for mye i perioder, hva mener du med det?

– Alexander er ikke bare en spiss som vil score masse mål, men han vil også være en god lagspiller. Han føler ansvar for laget, og av og til kan det flyte litt ut med tanke på kjernevirksomheten som midtspiss. Men han er tross alt involvert, i stedet for passiv og reservert. Det synes jeg er veldig godt å se. Jeg er jo også inhabil, men egentlig synes jeg han har spilt bra. Én kamp var ikke all verden, men ellers har det gått veldig OK. Forhåpentligvis kommer han seg mer og mer i boksen etter hvert. Det handler litt om kjemi og om å bygge relasjoner. Han har vært der i veldig kort tid, så vi får puste godt og være tålmodige, gjentar Gøran Sørloth.