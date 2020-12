Stusser over langrennsavgjørelse: – Det er rart hvis alle utøverne har akseptert det

Johannes Thingnes Bø er overrasket over at ingen langrennsløpere har stått frem og sagt at de synes det er dumt å droppe verdenscuprenn.

Etter at det ble klart at de norske, svenske og finske langrennsutøverne dropper verdenscupen i langrenn før jul, har det blitt stilt spørsmål om de andre idrettene bør følge etter. De norske skiskytterne befinner seg nå i Kontiolahti, og har foreløpig ingen planer om å droppe renn.

– Jeg registrer jo at de fleste idrettene fortsatt driver på. Skiskyting er intet unntak. Så lenge man bare følger litt med i timen og tenker litt igjennom hvor man beveger seg og hva man tar på så går dette veldig fint, sier Johannes Thingnes Bø til TV 2 onsdag.

Thingnes Bø er ikke redd for å bli smittet.

– Vi er selvfølgelig avhengig av lungene våre, og burde kanskje stilt spørsmål ved det. Men frem til det motsatte er bevist, så er jeg trygg på at det kommer til å gå fint for oss alle, sier han.

– Jeg synes det er rart

Thingnes Bø understreker at han ikke ønsker å legge seg opp i langrennsforbundets avgjørelse, men at det er én ting han stusser ved.

– Jeg synes det er litt rart hvis alle utøverne har akseptert det. I så fall har de ganske bra tillit til forbundet sitt. Skulle Norges Skiskytterforbund satt ned foten for oss, hadde jeg i alle fall kjempet ganske hardt for å få fortsette. Så jeg synes det er rart ingen andre har stått frem og sagt at det er dumt, sier Thingnes Bø.

Storebror Tarjei Bø mener det er vanskelig å sammenligne de to idrettene.

– Jeg tror folk skjønner at det er to forskjellige sirkus. Vi har allerede tatt grep, og de tok vi før sesongen satte i gang. Da var IBU forberedt på å kjøre gjennom det. Så ser det kanskje ut som at de påpekte en del feil og mangler som ikke vi har sett her. Så det er litt vanskelig å sammenligne det. Det er jo alpint og andre idretter som og kjører videre selv om de også er underlagt FIS. Så det er litt vanskelig for oss å sette oss inn i hvordan det har vært i Ruka, sier Tarjei Bø til TV 2.

– Vi synes det er synd at de måtte komme til den konklusjonen. Sammenlignet med oss, så er det overførbart, men likevel ikke helt. Vi påpekte jo forskjellene for et par måneder siden da vi endret vårt program til å kjøre doble helger i hvert land, så gjorde ikke FIS det. Da sa vi at det kanskje var litt naivt, og det var det kanskje, nå når man har konklusjonen. Så de beit seg vel litt i halen.

– Støl i rumpa



Videre forteller han at det blir mye stillesitting for skiskyttergutta, mens de oppholder seg i finske Kontiolahti.

– Jeg måtte få massasje i sted fordi jeg var så støl i rumpa. Vi sitter og sitter og sitter. Må snart begynne å gjøre litt øvelser, litt husmortrim. Jeg skal legge inn litt av det fremover, avslutter Bø.