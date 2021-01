– Det skal klemmes, danses, skåles og feires til morgenkvisten

Svaret på om pandemien vil ta slutt en dag, er utvilsomt ja. Helsedirektør Bjørn Guldvog har allerede varslet en folkefest, og forventer at vi tar ut i gatene, klemmer hverandre og roper «nå er vi fri!».

2020 var svært krevende for mange, men kan man likevel ta med seg noen lyspunkter fra året som gikk? Og hvordan skal vi feire når pandemien er over?

TV 2 har spurt et knippe kjendiser følgende spørsmål:

1. Selv om 2020 har vært et krevende år - hva tar du med deg fra året som har gått?

2. Hvis du skal trekke frem et lyspunkt, hva er det?

3. Pandemien vil ta slutt en dag - hvordan vil du markere denne dagen?

Jorun Stiansen (36), underholder:

STORT SAVN: For Jorun Stiansen har det vært et stort savn og ikke klemme. Det gleder hun seg ekstremt til å gjøre igjen. Foto: Vidar Ruud

1. Jeg føler en enorm takknemlighet over å bo i Norge, og jeg er utrolig ydmyk og takknemlig for at familien har vært trygge og friske i denne usikre og skumle tiden.

2. Mitt lyspunkt fra året som har gått, og som jeg har sett frem til gang etter gang, har vært jobben min i Postkodelotteriet sammen med Tom Stiansen. Og få snakke med mennesker som bor på tvers av Norge og høre hvordan de har taklet denne vanskelige tiden, for så å kunne overraske de med en gave har virkelig vært stas og fint.

3. Først skal jeg sitte hjemme i armkroken til pappa og se på TV 2 Sporten. Så skal jeg klemme mor Lillian og bestemor, helt til hun blir drit lei. Deretter skal jeg arrangere en stor fest for venner der jeg står ved inngangen og tar imot alle gjestene ved å gi dem tidenes største bjørneklem. Det skal klemmes, koses, danses, skåles og feires til morgenkvisten, sier Stiansen, og legger til:

– Guuud, jeg gleder meg allerede!

Tom Stræte Lagergren aka Matoma (29), artist:

DEN NYE HVERDAGEN: Superstjernen Matoma har fått et nytt syn på de hverdagslige gjøremålene under pandemien. Foto: Tore Meek

1. Jeg tar med meg en større tilknytning til venner og familie enn jeg kanskje har hatt før. Det er fort gjort at man stresser gjennom en hektisk hverdag og glemmer å ta de ekstra samtalene og telefonene. Jeg har fått mye mer tid til å ha de kvalitetssamtalene med vennene mine som jeg kanskje ikke har hatt de siste årene, mye på grunn av all turnevirksomheten jeg har hatt i utlandet.

FOLKEFEST: Slik er vi vant til å se Matoma. Når pandemien er over, gleder han seg til å spille for folk igjen. Foto: Matt Winkelmeyer

Den travle artisten sier han har lært seg å sette mer pris på de hverdagslige gjøremålene i løpet av pandemien.

– Vi baker og gjør hverdagslige ting som ikke har vært så vanlig før. Jeg lager mye middag og vasker en del i huset. De tingene der har vært ork før, men nå har det blitt til at man omfavner det mer. Sånne ting har vært oppfriskende for meg, sier han.

2. Det største lyspunktet for meg har vært å få katt. Maren (kjæresten, journ.anm) og jeg har i lang tid ønsket oss katt, og helt spontant fikk vi oss det. Det er den største gleden jeg har opplevd i 2020. Måltrost heter hun, og er en sprudlende liten norsk skogskatt. Det er så mye kos, glede og kjærlighet man får av et husdyr.

Katten har fått egen Instagram-konto:

3. Jeg tror jeg vil feire med å ta en Australia-tur. Australia er kanskje det landet hvor jeg finner mest inspirasjon, utenom Norge. Manageren min er derfra, og kjæresten min Maren har sterk tilknytning til landet etter å ha studert der i to år. Jeg håper også på en del show og gigs i Asia, sier artisten.

Ingrid Vik Lysne (29), sydronning:

MINDRE STRESS: Ingrid Vik Lysne tror pandemien har lært oss å stresse mindre. Foto: Kilian Munch

1. Jeg tar med meg at denne tiden har vist hvor tilpasningsdyktige vi mennesker er. Vi klarer oss og finner en tralt, tross at hverdagen er snudd på hodet. Dette året var en god påminnelse om at alvorlige ting kan ramme oss, men at livet går likevel.

2. Jeg synes mange virker roligere til sinns. Hverdag med hjemmekontor og lite som skjer gjør nok at mange av oss stresser mindre - som jeg tror er sunt i den heseblesende tiden vi lever i.

3. Jeg ser ikke for meg at det blir en spesifikk dag. Men vi er en stor vennegjeng, som ikke har kunnet samle oss siden korona, så jeg vil ta en skikkelig fest med dem.

Ane Brun (44), artist:

SPONTAN: Ane Brun gleder seg til å kunne være spontan igjen og spille for folk. Foto: Kasper Frøjd / TV 2

1. Jeg har fått et lynkurs i tålmodighet og aksept av situasjonen. Etter et par-tre måneder, da det fortsatt var usikkert om alt ble avlyst hele tiden og man ikke kunne forvente å gjøre noe morsomt, måtte man hele tiden akseptere dagen slik den var. Det håper jeg at jeg tar med meg videre, for det er en ganske god måte å være på - å være her og nå. Jeg har prøvd i mange år å få det til, men nå fikk jeg liksom gratis gjennom denne utfordringen.

2. For meg har det faktum at jeg har sluppet 12 låter og to album i år vært mitt lyspunkt. Det har vært som å gå inn et annet rom. Å være kreativ og kommunikativ - det har vært utrolig deilig å kunne gjøre det i år, når alt annet har vært så usikkert og vanskelig.

3. Forhåpentligvis får jeg reise rundt og spille musikk. Men jeg gleder meg mest til helt spontane sosiale ting. Å sitte sammen med venner og dele pommes frites og spise potetgull fra samme skål og flire, uten å være redd for å smitte noen eller bli smittet. Det gleder jeg meg skikkelig til.

Maj Britt Andersen (64), artist:

SI MER JA: Maj Britt Andersen tror hun hadde sagt mer ja i fior, dersom hun visste hva som var i vente. Foto: Kasper Frøjd / TV 2

1. Det jeg har lært er at friheten til gjøre hva du vil når du vil og med hvem du vil, ikke må tas for gitt. Det å kunne gi en klem til vennene dine og reise dit du vil. Du kan være litt kreativ når du har mye hjemmetid. Du har tid til å sette deg ned og gå litt dypere inn i ting. Det kan være fint.

3. Det er så mye. For det første det å møte gode venner. Jeg må innrømme at jeg har vært forsiktig med å dra på besøk til folk eller ta imot besøk, sånn som jeg liker å gjøre. Særlig når du skal ut og jobbe, er du redd for å bli smittet. Jeg gleder meg veldig til å møte de jeg har lyst til og gi dem en skikkelig god og varm klem.

Jeg gleder meg også veldig til å reise igjen, merker jeg. Vi er så vant til å gjøre hva vi vil, og så plutselig griper man kanskje ikke alltid sjansen når man har den. Det å si ja til ting som du kanskje har sagt nei til tidligere. Hadde jeg visst at 2020 skulle bli som det har vært, hadde jeg sikkert sagt mye mer ja i fjor.

Alex Rosén (52), programleder:

GLADLAKS: Alex Rosén gleder seg stort til å stå på scenen igjen. Foto: Tore Meek

1. Munnbind er positivt. Da slipper jeg å få masse sykdommer. Og å holde avstand til andre som er syke. Jeg har en venn med sju dødelige sykdommer. Han overlever hvis man bruker munnbind.

2. Bleik i Vesterålen, årets tettsted kåret på Radio Rock. Der har jeg bodd i en måned sammen med Aune Sand, det var et fantastisk sted, århundrets tettsted!

3. Jeg er hypp på å gjøre et sceneshow live med masse pyro og good vibe, hvor folk kan prate uten munnbind. Da skal jeg ta med meg Aune Sand, som kan komme med fantastiske dikt.

Aune Sand (54), kunstner og forfatter:

KVALITETSTID: Aune Sand har satt pris på mye kvalitetstid med barna sine under pandemien. Foto: Terje Pedersen

1. Det må være den fantastiske følelsen da jeg spiste haregryte, rypegryte og elggryte med Alex på Bleik.

2. Det er å se inn i øynene til barna mine.

3. Å holde rundt alle jeg er glad i.

Linni Meister (35), TV-profil og modell:

TID MED SØNNEN: Linni Meister setter pris på all den ekstra tiden hun har fått sammen med sin sønn, Dennis Michael, i år. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad

1. Jeg har lært mye om meg selv både psykisk og fysisk. 2020 er et år mange ser på som det verste året noensinne, men jeg ser på det som et ekstremt lærerikt år der det måtte en drastisk pandemi til for at vi måtte ta oss kraftig sammen. Både når det gjelder Moder Jord og måten vi behandler hverandre på. Vi fikk en ny hverdag, har lært ting om oss selv, har lært at man ikke skal ta ting for gitt og slutte å klage så mye. For eksempel at «mandag» liksom er så grusom for da må man tilbake på jobb. Mens i dag står tusenvis uten jobb og ville satt uendelig stor pris på når mandagen kom og de faktisk hadde en jobb å dra til.

2. Lyspunktet må være at jeg fikk ekstra kvalitetstid med sønnen min, der jeg både var læreren hans (under lockdown) ved siden av å være moren hans. Jeg lærte han ekstra godt å kjenne og vet at han kun har 1,5 år igjen av barneskolen, og de årene får jeg aldri igjen. Så jeg satte pris på de ekstra sekundene jeg fikk være med sønnen min.

3. Dennis Michael (sønn) kom med et utrolig kult forslag til hvordan vi kan markere selve dagen pandemien tar slutt, og det er å feire den dagen som om det var 17. mai. Det er jo en dag hvor «krigen» er over, så jeg er enig i at den dagen bør markeres og feires.