Landslagssjefen ser en forandring hos Mørk

Nora Mørk har mistet de to siste mesterskapene med Norge, men nå er landslagsstjernen med når håndballjentene åpner EM mot Polen torsdag.

– Jeg vet med meg selv at når det er mesterskap, kan jeg finne en god form, sier en smilende Nora Mørk til TV 2 dagen før avkast i Kolding.

I den første treningskampen mot Danmark forrige uke var Mørk kritisk til egen innsats. «Dette var ikke godkjent», meldte Mørk om egen prestasjon.

Men Mørk virker tross alt fornøyd med egen seg selv og laget like før EM.

– Jeg synes egentlig vi har hatt gode treninger, hvor jeg føler at jeg sakte, men sikkert begynner å bidra mer på egen hånd. Jeg føler at vi egentlig har fått en bedre rytme i laget enn før Danmark-kampene, så det begynner å se fint ut. Så skal vi gjøre den siste finpussen i kveld, sier 29-åringen.

Ser en mer moden Mørk

Landslagssjef Thorir Hergeirsson ser en forandring hos Mørk.

– Som utøver og menneske utvikler vi oss gjennom livet, og det er en mer moden Nora på og utenfor banen. Det er naturlig. Hun har vært gjennom tøffe tak, og det lærer hun mye av, men jeg synes hun er i stigende form, sier landslagssjefen på pressekonferansen dagen før EM-åpningen.

Islendingen kommer samtidig med en etterlysning.

– Jeg skulle gjerne sett enda skarpere skyting, og jeg tror det kommer gjennom mesterskapet. Hun begynner å nærme seg sitt beste, sier han.

Landslagsveteran Heidi Løke lovpriser lagvenninnen.

– Jeg synes Nora er som hun alltid har vært. Hun er en av verdens beste spillere. Hun er superdedikert og ser ekstremt mye håndball. Jeg er glad hun spiller i mitt lag. I tillegg til å være sinnssykt god selv, er hun utrolig god til å gjøre alle andre gode, sier Løke på pressekonferansen.

Svele tror på Mørk-suksess

TV 2s håndballekspert Bent Svele tror på et godt EM for Mørk.

– Hun har vist i enkelte kamper i Champions League at hun er tilbake. Hun slet litt med skytingen mot Danmark, men Hergeirsson har sagt at det har sett fornuftig ut på trening, så jeg er ikke bekymret for det, sier Bent Svele.

FORVENTNINGER TIL MØRK: TV 2s håndballekspert Bent Svele tror Nora Mørk er klar til å vise seg som en klassespiller i EM i Danmark denne måneden. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Det norske laget har hatt godt av denne treningsuken etter kampene mot Danmark. Mørk sa at hun ideelt sett skulle hatt de Champions League-kampene i november i stedet for tre uker uten kamp, men jeg tror Mørk kommer inn i det i mesterskapet, fortsetter Svele.

Norge regnes av mange som den største favoritten til å vinne EM-gull. Ferden mot en finale 20. desember starter mot Polen torsdag. Senere i det innledende gruppespillet venter Tyskland lørdag og Romania mandag.