Trøbbel for Molde-motstander – treneren nektes å lede laget

Årsaken til at Dundalk må ty til en reserveløsning på benken mot Molde torsdag er at klubbens italienske trenerteam, med Filippo Giovagnoli i spissen, mangler den såkalte Uefa Pro-lisensen. Uefa krever nemlig at alle hovedtrenere i Europa League har den på CV-en.



Til tross for at han har manglet dette, har det vært Giovagnoli som i hovedsak har «coachet» Dundalk hittil i årets Europa League. Det har Uefa nå slått ned på, og gitt den irske klubben en bot på 50 000 Euro for det de opplever som «skyggecoaching». Boten tilsvarer over en halv million norske kroner.

Så nå får Giovagnoli være med til Molde og forberede laget fra spillerhotellet – men inne på stadion kampdag nektes han altså å være den som leder laget.

– Jeg tror ikke det betyr allverden. Han gjør nok i hovedsak alt i forberedelsesfasen, så må det selvsagt tas avgjørelser undervegs. Men jeg vil jeg anta at han - som meg - har gode medhjelpere. Så for oss betyr det ingenting, og det tror jeg ikke det gjør for de heller, sier Molde-trener Erling Moe til TV 2.

Løsningen blir at Shane Keegan, som har hatt ansvar for å analysere motstanderene til Dundalk, blir mannen som leder Dundalk fra sidelinjen torsdag.

Etzaz Hussein tror ikke nødvendigvis det er godt nytt for Moldes del.

– Kanskje de er lei av han treneren, vil ha en pause fra han og slår seg mer løs, undrer Molde-spilleren.

Godt Molde-utgangspunkt

Utgangspunktet etter fire av seks runder av Europa League hittil er at Arsenal allerede er videre fra gruppen. I praksis er det Molde og Rapid Wien som kjemper om andreplassen og avansement fra gruppen.

Molde har foreløpig det klart beste utgangspunktet: Erling Moes mannskap vant hjemme mot Rapid Wien og er storfavoritter hjemme mot Dundalk.

Med seier der, vil det holde å spille uavgjort borte mot Rapid Wien neste uke. Derfor kan torsdagens kamp vise seg å få stor betydning.

Erling Moe er klar over at alle forventer Molde-seier torsdag. Han mener det blir viktig å ikke undervurdere Dundalk.

– Vi er nødt til å gjøre jobben ett hundre prosent, sånn at vi får det inn i vår bane. Ellers faller vi noen prosent, og det vil jeg si er ekstremt rart om vi gjør det, sier Moe.

Etzaz Hussein påpeker at ingen kamper i Europa pleier å være enkle.

– Ja, vi skal vinne, men vi er fullt klar over kvalitetene deres. Selv om de har tapt alle kampene, er det ikke lett å møte lag i Europa League, sier han.



Oppgjøret mellom Molde og Dundalk vises på TV 2 Zebra torsdag. Avspark er klokken 21.00.