Eyvind Hellstrøm (71) og kjæresten Anita Rennan (40) bor i hver sin leilighet tvers over gangen fra hverandre. – Så lenge døren er åpen mellom er det fantastisk, sier mesterkokken.

– Vi fremstår som samboere, men vi har to leiligheter vegg-i-vegg med hverandre med en dør mellom, forteller Eyvind Hellstrøm om den litt uvanlige måten han og kjæresten, Anita, har valgt å bo på.

Leilighetene var opprinnelig én stor leilighet i en bygård fra rundt 1890, som senere ble delt i to leiligheter.

– Noen ganger står vi på hver vår side og vinker til hverandre over gangen, litt som i tv-serien «The Crown». Derfor kalles døren mellom for «dronningdøren», ler Anita.

MØTTES PÅ JOBB. Eyvind og Anita møttes under produksjonen av «Hellstrøm rydder opp» og var venner i mange år, før de ble kjærester. Foto: Privat

– Når døren er åpen er det fantastisk, men når Anita smeller den igjen, lurer jeg på: «Hva skjedde nå?», forteller Eyvind.

– Den står mest åpen da, skyter kjæresten inn.

– Praktisk med egen leilighet

De var ikke på jakt etter to separate leiligheter, men da Anita skulle finne seg et nytt sted å bo og leiligheten vegg-i-vegg med kjæresten dukket opp for salg, ble det slik. Og slik har de bodd siden 2015.

– Det kan være veldig praktisk med to leiligheter når man vil trekke seg litt tilbake, eller når Nils har kompiser på besøk, forklarer Anita.

Nils er Anitas sønn på elleve år fra et tidligere forhold. Han gjør noen ganger gjesteopptredener i Eyvind Hellstrøms populære videoer som postes på «Hellstrøms verden» på Instagram.

EYVIND OG NILS: Eyvind Hellstrøm og Nils, sønnen til Anita, foran parets favorittrestaurant i Paris. Nils har ofte vært med på tur, og de gleder seg til å kunne reise igjen når situasjonen tillater det. Foto: Anita Rennan

I serien viser Eyvind Hellstrøm frem sine matkunster som Instagram-stories. Det er Anita som filmer snuttene hjemme på Eyvind sitt kjøkken.

– Jeg har den opprinnelige hovedinngangen til leiligheten, mens Eyvinds inngang er den gamle kjøkkeninngangen. Hans kjøkken er mye større. Mitt er mer som et lite «tekjøkken», forteller Anita spøkefullt.

Ante ikke hva Instagram var

Siden paret begynte å legge ut videoer i mars i år, har de opplevd eventyrlig suksess – en suksess mesterkokken i stor grad tilskriver kjæresten.

– Før jeg traff Anita ante jeg ikke hva Instagram var. Det er som Nils sier: «Du vet, Eyvind, det er mamma som er «the brain of the operation», du er bare «the face», ler han.

Anita forteller at da Norge gikk i lockdown i mars, fant hun frem en idé hun hadde gått og kvernet på en stund; hvordan få formidlet all den kunnskapen og matgleden Eyvind sitter på til folk der ute?

DREAMTEAM. Ifølge sønnen Nils, er Anita «hjernen bak» suksessen. Hun fotograferer og instruerer Eyvind i å formidle kunnskapen sin på en folkelig måte, mens Eyvind tar seg av matlagingen. Foto: Privat

– Mange forbinder ham med gourmetmat og fine restauranter, men det er ikke alt det Eyvind holder på med som er så vanskelig. Det er bare det at han tar mye av kunnskapen sin for gitt, og derfor ikke tenker på at ting må forklares. Noe av jobben har vært å få ham til å formidle det han holder på med - enkelt, nært og ikke minst ekte.

- Tok helt av

Anita, som jobber som produksjonssjef i TV 2, har egentlig bakgrunn som grafisk designer. Denne bakgrunnen har kommet til nytte i samarbeidet med kjæresten. Hun tar alle bildene og hjelper Eyvind med kommunikasjonen, mens han tar seg av matlagingen.

Ingen av dem hadde sett for seg hvor magisk denne kombinasjonen skulle bli. Fra det øyeblikket de begynte å poste videosnuttene med Eyvind, tok det helt av.

– Det eksploderte, rett og slett. I påskeuken, noen uker etter vi hadde startet opp, hadde vi 7,5 millioner visninger av innholdet på Instagram, sier Anita.

Antall følgere har nesten firedoblet seg på de månedene siden Anita tok kontroll over i Eyvinds profil i sosiale medier.

– Det er tydelig at det er en enorm tørst der ute etter kunnskap på kjøkkenet – god mat forklart enkelt. Vi traff også bra på timingen i en tid der alle satt hjemme og lurte på hva de skulle gjøre på.

Nå har Instagram-serien før til en bok laget over samme lest - «Hellstrøms hemmeligheter- mat med kjærlighet». I forrige uke ble denne boken kåret til «årets beste kokebok» av matmagasinet Apéritif.

– Vi er et veldig godt team, forklarer begge.

Serverer kjæresten hver dag

Anita tror også at folk liker å få komme hjem til Eyvinds kjøkken og se hvordan ting foregår der. For det er på Eyvinds kjøkken de samles vanligvis. Og det er han som lager all maten – unntatt tacoen på fredag. Den tar Anita seg av selv.

PARIS, JE T'AIME: Parets kjærlighet til Frankrike og Paris er tydelig i boken og i matlagingen til Eyvind. I år ble savnet etter å reise til den franske metropolen så stor, at Anita og sønnen måtte gjøre Eiffeltårnet til årets pepperkakeprosjekt. Foto: Privat

– Det må være sant. Det er en grunnsetning vi alltid jobber etter og det tror jeg er et viktig ideal – ekte og nært. Det er det idealet vi jobber etter på Instagram og det er det idealet vi har fulgt når vi har skrevet boken og som tror jeg er nøkkelen til suksessen.

Mye av inspirasjonen til oppskriftene har de funnet i hverdagen. Når Anita jobber, tar Eyvind seg en runde i Oslo for å finne de beste råvarene, som han så setter sammen til en nydelig lunsj eller middag til henne.

– Han jobber etter «øyeblikkets inspirasjon». Finner han en råvare som ser spesielt fristende ut, blir det utgangspunkt for dagens måltid. Jeg er så utrolig privilegert, og det er noe av dette jeg ville dele med andre, forteller hun.

Falt ikke for maten til Eyvind

Men når det er sagt, var det ikke maten til Eyvind Anita falt for.

– Det var drivkraften, skapergleden og den enorme energien hans som fanget meg. Han gir meg så mye inspirasjon og får meg til å løfte blikket, sier hun og titter bort på kjæresten.

– Jo, men du har jo akkurat de samme verdiene – skaperkraft, drivkraft og kreativitet. Sånn sett er vi ganske like, supplerer en tydelig stolt og forelsket mesterkokk- og nyslått Instagram-stjerne.