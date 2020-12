Frp-politikeren vant ikke frem med krav om mer penger til tidlig ultralyd og NIPT-test. – Det er ingenting her, sier hun.

– Jeg er kjempeskuffa, sier Åshild Bruun-Gundersen (Frp) til TV 2.

I forkant av budsjettforhandlingene varslet Frp at de ville kreve penger til NIPT-test og tidlig ultralyd.

Men i budsjettavtalen som ble lagt fram i går er det kun NIPT, som blir nevnt, og foreligger ingen konkrete bevilgninger. Kun dette flertallsforslaget:

«Stortinget ber regjeringen innen 1.april få på plass en godkjenningsordning for private aktører som vil tilby NIPT, i tråd med føringene fra Stortingets flertall i Innst. 296 L (2019-2020).»

– Er det noen penger her i det hele tatt?

– Det er ingenting, sier Bruun-Gundersen, som ikke legger skjul på at hun er svært skuffet.

I følge Dagbladet er hun en av åtte Frp-ere som stemte mot budsjettavtalen som ble presentert i går.

– Jeg kommer verken til å avkrefte eller bekrefte det, sier Bruun-Gundersen.

Kjempet for tidlig ultralyd

– Så langt jeg forstår så har vi nå kun fått gjennomslag for at private kan begynne 1.april å tilby NIPT til gravide.

– Hvor ble det av pengene til tidlig ultralyd?

– Nei, det lurer jeg også på, sier Bruun-Gundersen.

I sitt alternative budsjett prioriterte Frp sette av 250 millioner til å sikre tidlig ultralyd og NIPT-testen til kvinner som går med risikosvangerskap fra 1. januar neste år.

Klart i 2022

En utredning fra Helsedirektoratet som kom i slutten av november, viste at tidlig ultralyd og NIPT-test først kan tilbys alle norske gravide i 2022, men det mener Bruun-Gundersen er ren trenering fra regjeringen.

– Av en eller annen grunn har Høie valgt å trenere dette, sier Bruun-Gundersen.

Frps helsepolitiske talsperson var en av de fremste forkjemperne for endringene i bioteknologiloven i vår.

Stortinget vedtok da at tilbudet skulle være på plass fra januar 2021. Men det er det ikke mulig å gjennomføre, mener arbeidsgruppen til Helsedirektoratet, som peker på at tilbudet krever betydelige forberedelser og ressurser for spesialisthelsetjenesten og svangerskapsomsorgen.