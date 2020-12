Norge, Sverige og Finland har alle valgt å stå over verdenscuprennene i langrenn før jul. Det spøker også for landenes deltakelse i Tour de Ski.

Felles for de tre store langrennsnasjonene er redselen for at utøvere skal bli koronasmittet. Opplevelsene fra verdenscupåpningen i Ruka gjorde ikke frykten mindre.

– Slik det ser ut, kan vi ikke lage en smittefri vei til og fra Davos eller Dresden, sier Sveriges medisinsk ansvarlige Per Andersson.

Den norske leiren peker på manglende etterlevelse av smittevern som én av årsakene til at det ble verdenscup-nei. Dette er også den finske laglegen inne på.

– Dessverre viste det seg at holdningen til koronaviruset varierte veldig fra nasjon til nasjon, sier Maarit Valtonen.

– Vi følte oss trygge

Selv om flere er kritiske til hvordan smittevernet ble praktisert i Finland, har andre en helt annen opplevelse.

DAVOS NESTE: Vinjerui mener konkurransene får et b-preg uten Norge, Finland og Sverige.

Storbritannias norske trener Jostein Vinjerui var strålende fornøyd med Ruka-oppholdet.

– Alt rundt arrangement, bespisning og hvordan vi bodde var vi fornøyde med. Vi delte leiligheter innad i laget og delte spisesal med Finland pluss FIS-representanter. Vi fulgte ganske nøye med i starten hvordan det funket - at folk var flinke til å bruke munnbind når de skulle det og flinke til å sprite seg på hendene. Det var ganske streng kontroll for å komme inn i matsalen. Jeg hadde møtt samme fyr 5-6 ganger i kontrollen, men fikk beskjed om å dra tilbake for å hente akkrediteringen min. Det var ingen kjære mor. Jeg ble sur der og da, men det viser at systemet fungerer, sier han.

– Så dere følte dere trygge?

– Ja, vi følte oss trygge. Tilbakemeldingen fra gutta er at de er fornøyde med alt bortsett fra test-biten ved inngangen. De oppfattet at hygiene ble tatt seriøst av alle involverte, sier Vinjerui.

– Naturlig å ta opp bekymringer på lagledermøter

En rekke utøvere er allerede på plass i Sveits for å forberede seg til verdenscuphelgen. Vinjerui legger ikke skjul på at konkurransene blir fattigere uten Norge, Finland og Sverige på start.

– For å være ærlig synes jeg det er veldig dumt. Vi vil alltid konkurrere mot de beste, og nå får konkurransene en b-status med en gang. Vi går ikke og fryder oss over at de ikke er med, det er synd de ikke vurderer det som trygt. De har sine grunner og det kan være argumenter de har som vi ikke kjenner til. Vi kan ikke kritisere dem, sier Vinjerui.

– Burde man gitt FIS en sjanse til å rette opp det man er misfornøyd med i stedet for å si stopp?

– Ja, vi fikk en epost fra FIS med noen punkter de ønsket tilbakemelding på. En av de viktigste tilbakemeldingene å sikre at det er lett å holde avstand. I mixed zone var det for eksempel vanskelig, der er jeg enig med Bjervig. Men hvis man møtte noen i mixed zone, snudde man seg vekk fra hverandre. Folk tok hensyn. Jeg vet ikke om det var noen dialog mellom Norge og FIS som jeg ikke har fått med meg, men det var et lagledermøte foran hvert renn. Det er en naturlig arena for å ta opp ulike bekymringer. Det ble ikke tatt opp noe slikt der som jeg fikk med meg, forteller Vinjerui.

– Skeptiske til Dresden-rennet

Storbritannia-treneren har samlet inn tilbakemeldinger fra løperne sine. Selv om de stort sett er fornøyde, har han også gitt beskjed til FIS hva som kan bli bedre.

– Det eneste jeg skulle ønske var at en PCR-test ble tatt med en gang av alle sammen, ikke en hurtigtest-variant der det virket å være en ganske stor feilmargin. Det ble to falske positive prøver. Vi har sett det i andre idretter, så jeg er ikke overrasket over det. Men det burde vært en backup-plan ganske kjapt for å ta en ny test. Det ble også gitt et annet tilbud til Norge enn til Island, som var i samme situasjon, sier Vinjerui.

Han forteller at Storbritannia har tatt grep for å føle seg trygge, spesielt i forbindelse med Dresden-helgen.

– Vi har vært skeptiske til rennet i Dresden helt fra sommeren. Der bor alle lagene på samme hotell og alle deler samme matsal og buffet. På grunn av det har vi gjort noen tiltak. Vi har med egen kokk som lager mat på hotellrommet i Dresden. Vi vil ikke blande oss med andre deltakere enn nødvendig. Det er helt sikkert andre lag som gjør samme tiltak. Vi planlegger å gjøre det samme i VM, sier han.