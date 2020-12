Dette må til for å lette på smittevernsreglene

Norges vaksineforhandler varsler at 1,3 millioner nordmenn kan være vaksinert i mars. Likevel advarer Espen Nakstad mot å tro at det betyr at vi kan avvikle smittevernsreglene.

Onsdag ble Storbritannia det første vestlige landet til å godkjenne en vaksine mot koronaviruset.

Like etter kom nyheten om at mannen som skal skaffe vaksiner til Norge, Richard Bergström, tror Norge vil ha på plass nok doser til å vaksinere alle som er i risikogruppen i løpet av mars.

– Både Norge og Sverige kommer til å kunne vaksinere risikogruppene i første kvartal. Det er realistisk slik det ser ut nå, sa Sveriges vaksinekoordinator Bergström til TV 2.

Rundt 1,3 millioner nordmenn er i risikogruppen.

– Må fortsette å holde avstand

I snart 10 måneder har nordmenn bidratt i dugnaden som skal sikre at helsevesenet ikke kollapser, og at så få som mulig blir alvorlig syke eller dør av viruset. Aller viktigst har det vært å beskytte de eldre og de som har underliggende sykdommer, den såkalte risikogruppen.

Selv om risikogruppen nå, ifølge Bergström, kan være vaksinert i mars, betyr ikke det at dugnaden er over.

– Vi må nok fortsette å holde avstand til vaksinasjonsgraden er så høy at viruset ikke vil spre seg noe særlig i samfunnet, å holde R-tallet under 1 vil fremdeles være et mål, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Årsaken er på samme måte som tidligere at en for stor smittebølge vil føre til mange sykehusinnleggelser, og i verste fall kan føre til at helsevesenet kollapser.

Usikkert hva som skal til for å holde R-tallet under 1

Selv om det er gamle og mennesker med underliggende sykdommer som er mest utsatt for å bli alvorlig syke, er det flere nordmenn i 30- og 40-åra som også har hatt behov for medisinsk hjelp etter å ha blitt diagnostisert med Covid-19.

Nakstad understreker at vi fremdeles ikke vet når og hvor mange vaksinedoser som kommer, og hvor mange som vil bli vaksinert. Likevel er det grunn til å håpe at tiltakene vil bli noe mindre omfattende mens stadig flere nordmenn vil bli vaksinert.

– Vi vil kunne begynne å avvikle tiltak når folk begynner å bli vaksinert, samtidig som smitten går ned, sier han.

Hvor mange som må vaksineres for at R-tallet skal holdes under 1 uten at vi holder avstand og gjør andre spesifikke smittevernstiltak er uvisst, men det er liten tvil om at R-tallet vil ramle under 1 så fort nok mennesker er vaksinert.