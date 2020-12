Full strid om DNA-ulven har viktige gener

Norges bonde- og småbrukarlag stiller spørsmål ved om den såkalte Elgåulven faktisk har spesielt viktige gener for den innavlede ulvestammen. Det skjer etter at de har fått svar på DNA-prøver de har sendt til et rettsmedisinsk institutt i Tyskland.

Seniorforsker Øystein Flagstad ved Norsk Institutt for naturforsking (NINA), ser ingen grunn til å tvile på at Elgåulven har vandret inn fra Russland og har viktige gener.

– Uavhengige analyser gjort av svenske og norske forskere viser at Elgåulven er en immigrant og ikke har slektskap til den skandinaviske bestanden, sier han.

Fikk egen ulvesone

Elgå-ulven beskyttes som en av Skandinavias viktigste ulver.

Den har blitt bedøvet og hentet med helikopter fra reinområdene i Engerdal og satt ut i et annet område.

Fredag behandler Stortinget et forslag fra Senterpartiet om å fjerne en egen ulvesone den har fått tildelt på 1,4 millioner mål, i Rendalen og Stor Elvdal.

I følge Nationen støtter FrP forslaget, mens Arbeiderpartiet vil legge fram et eget forslag til løsning.

I en pressemelding legger bonde og småbrukarlaget fram foreløpige resultater etter at de har sendt genprøver av ulven til det rettsmedisinske instituttet, ForGen i Tyskland.

Sterk tvil

– Vi har fått resultater av DNA-prøver som tyder på at Elgåulven har slektskap til Letjenna-paret som ble skutt i Elverum i januar. Og mener derfor det er sterk tvil om at den er så genetisk viktig at den må ha en egen sone, sier prosjektansvarlig i bonde- og småbrukarlagets rovviltutvalg, Regina Brajkovic.

Regina Brajkovic er ansvarlig for prosjektet som undersøker opphavet til de norske ulvene. Foto: Privat

Og fortsetter:

– Elgåulven kommer fra den samme morslinja som mesteparten av ulvene i Norge, men siden mitochondrie-DNA ikke endrer seg så lett kan det bero på tilfeldigheter. ForGen viser til fellestrekk i genmaterial, noe som kan tyde på slektskap.

– Sier ikke noe nytt

Bonde og småbrukarlaget framholder at resultatene gjør det er tvilsomt om Elgåulven faktisk kan tilføre ulvestammen nytt genmateriale.

Dette aviser Øystein Flagstad i NINA. Han sier deres analyser dokumenterer at ulven er en innvadrer fra Russland med viktige gener.

– Det er vanskelig å kommentere analyser vi ikke har innsyn i. Men vi har tidligere fått opplyst at instituttet ForGen, som småbrukerlaget samarbeider med, følger morslinjen i den norske bestanden.

Vitenskaplig pubnlisert materiale viser at ca. en tredel av finske og russiske ulver i våre østlige nabobestander også har denne morslinjen. Så slik vi ser det sier ikke undersøkelsene noe nytt om Elgåulven i det hele tatt, sier han.

Norges Bonde og småbrukerlag tviler på at Elgåulven har kommet på egne bein fra Russland/Finland og viser til at den har vist en svært nærgående oppførsel.

– Begrepet "genetisk viktig" er svært vanskelig å forsvare seg mot. Både samenes reindriftsnæring og tradisjonelt beitebruk er vernet i henhold til Bernkonvensjonen, skriver de i pressemeldingen.

Der de også krever at ulvesonen i Norge ikke utvides.

Strid om resultater

Bonde- og småbrukarlaget driver undersøker av ulvenes opphav gjennom et samarbeid om innsamling av møkk og blodprøver fra bygdefolket.

DNA-prosjektet er omstridt.

Før jul i fjor framholdt de at foreløpige resultater ga mistanke om at noen ulver kunne være hybridisert, fordi de hadde mye molosserhund i seg. Og at en ulv i Slettåsflokken kunne stamme fra en dyrepark i Paris.

Påstandene ble sterkt tilbakevist av Norsk Institutt for Naturforskning, som selv gjorde DNA-analyser av de samme ulvene.

– Nei. Ulv i Norge stammer ikke fra en dyrepark i Paris, sa Øystein Flagstad.

Han kritiserte også metodene til ForGen i Tyskland.

– Funnene peker i retning dyreparker

– Det arbeidet vi gjør er nytt og komplisert. Da vi la fram opplysningen om dyreparken i Paris skjedde det nok en tolkningsfeil. Men jeg holder fast ved at vi har gjort funn som peker i retning av at ulver i Norge har sitt opphav fra dyreparker eller oppdrett på annet vis, sa Regina Brajkovic.

Det er på det rene at staten har sagt ja til å utlevere genmateriale fra norske ulver til småbrukerlaget, i forbindelse med undersøkelsene de gjør.

Stortinget vedtok for flere år siden en uavhengig granskning av ulvenes opphav. Den foretas gjennom blant annet DNA-analyser ved NTNU Vitenskapsmuseet.