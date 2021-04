Treneren Kristian (25) døde brått. Da ga lagkameratene hverandre et løfte for framtiden

For Skedsmo G16 var han både fotballtrener og kompis. Forbilde og rollemodell. Plutselig døde Kristian Bekkevold Lillebo uventet og brått, men det unike samholdet han skapte lever videre.

25. oktober 2020:

Mørkt, kaldt og vått.

Værforholdene på Rolvsrud Kunstgress skriker høst.

På en søkkbløt fotballbane i Lørenskog skal 16-åringene på Skjetten og Skedsmo gjøre opp om trofeét i den prestisjetunge Obos-cupen.

Gjennom sitt år som trener for Skedsmo-guttene har Kristian Bekkevold Lillebo tatt spillerne sine fra å være et bunnlag – helt uten selvtillit – til å bli et topplag.

I seriespillet hadde de allerede kommet på en kruttsterk 2.-plass.

Nå skal de kjempe om sin aller første pokal.

Den siste kampen

Det er såvidt ballen ruller framover på det kverulante underlaget.

Finalen starter katastrofalt, og allerede etter åtte minutters spill havner Skedsmo-gutta under.

Seks mål, ett rødt kort og et par timer etter, var situasjonen likevel snudd på hodet.

JUBELRUS: Skedsmo-gutta feirer sitt aller første trofé som lag. Foto: Privat

Skedsmo vinner 5-2 i pøseværet.

Og til de velkjente tonene av Queens «We Are The Champions» går det omsider opp for dem: Laget har tatt sitt aller første trofé.

«Gutta» og treneren Kristian er i lykkerus. Ett år med beinhard trening har endelig gitt resultater.

Livet er herlig.

Men to uker fram i tid venter den uvirkelige beskjeden som skulle snu alt på hodet.

SEIERSGLISET: Kristian Bekkevold Lillebo poserer med pokalen etter seieren i Obos-cupen. Finaletriumfen ble hans siste kamp som fotballtrener. Foto: Privat

Sjokkbeskjeden

10. november 2020:

– Vi skulle på en helt vanlig trening, og fikk beskjed om å møte på klubbhuset.

15 år gamle Jørgen Sveinall leter etter de riktige ordene. Han trekker pusten. Dypt.

– Der var det bare helt ... Jeg har aldri sett eller hørt gutta så stille. Ingen sa noe, fortsetter han.

Kristian var død. Bare uker etter at de hadde vunnet sitt første trofé sammen.

Den livsglade fotballtreneren ble bare 25 år gammel. Dødsårsaken er ennå ikke kjent, men antas å skyldes et epilepsianfall.

SAVNET: For Jørgen Sveinall (i sort, midten) og resten av lagkameratene var Kristian helt spesiell. Foto: Thomas Evensen / TV 2

I tiden som fulgte var ingenting som det skulle. Savnet var enormt. For gutta var Kristian så mye mer enn bare en fotballtrener.

Han var en venn. En kompis. Og en rollemodell.

– Det Kristian ga oss, var noe ingen av oss hadde kjent på før fra en trener. Å kunne prate med treneren om alt. Han var en som var der for oss på ordentlig, sier lagkameraten Johannes Haugerud.

Kristian kunne gjerne sende guttene meldinger på chattetjenesten «Messenger» til langt ute på natten.

I KRISTIANS ÅND: Jag etter utvikling står i fokus på Skedsmos treninger. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Der snakket de sammen om hva de skulle gjøre for å utvikle seg på fotballbanen. Og for å hjelpe dem til å bli den beste utgaven av seg selv.

Resultatene på banen lot ikke vente på seg.

– Med han gikk vi fra å tape alt, til å vinne alt, forklarer Johannes.

STOLT: Per Einar Gjelsvik, sportslig leder i Skedsmo FK. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Å ta tilbake hverdagen

Guttene var i sjokk, men oppmerksomme omgivelser tok raskt grep for å ta tilbake hverdagen – og verne om ungdommene.

Klubben satte inn en ny trener umiddelbart. Skedsmo-gutta skulle få bearbeide sorgen gjennom sin største lidenskap – fotball.

– Det var ekstremt viktig å få på plass en trener raskt. Det at de kunne holde på som før, tror jeg var noe av det viktigste i perioden som fulgte, sier Per Einar Gjelsvik, sportslig leder i Skedsmo FK.

– Det var viktig at det ikke oppsto et vakuum der. At det ikke ble sådd tvil om hvem som skulle lede laget, fortsetter han.

Foreldrene spilte også en uvurdelig rolle i dagene etter den dystre beskjeden. Kort tid etter regisserte de en minnestund for guttene.

Utallige fakler lyste opp midtsirkelen på Skedsmo Stadion. Gutta skulle minnes Kristian – på hjemmebane.

MINNESTUND: Få dager etter Kristians bortgang samlet spillerne seg for å hedre sin avdøde trener og venn. Foto: Privat

– Vi tok med blomster og lys. Det var sterkt å minnes han og alt han hadde gjort for oss, sier Johannes.

– Det er fint å tenke tilbake på nå, men det var helt jævlig å være der. Jeg ville bare gå. Det var ikke noe gøy. Men i dag er jeg veldig glad for at jeg klarte det, følger Jørgen opp.

Ble hentet i spillerbussen til Lillestrøm

Sportslig leder Gjelsvik ble sterkt rørt under seansen.

– Det var forferdelig tungt, men samtidig så fint. Som klubb blir du stolt av hvordan de nærmeste stiller opp rundt et lag, når ting blir så vanskelig som det ble den gangen, sier han.

«Alle» kjente Kristian. I tiden som fulgte stilte også lokalmiljøet opp for den unge spillergruppen.

STORFINT BESØK: Lillestrøm SK inviterte guttene på kamp tre uker etter Kristians borgang. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Tre uker etter dødsfallet svingte lagbussen til Lillestrøm inn på parkeringsplassen utenfor Skedsmo Stadion.

Laget ble hentet og fraktet til Åråsen. Der fikk de se kanarifuglene slå KFUM Oslo 2-0.

Men at favorittlaget vant, var for en gangs skyld ikke det viktigste.

– Det betydde så mye å få klarnet tankene litt. Det var første gang vi klarte å tenke på noe annet, forteller han.

Johannes nikker med.

– Det er kult å se hvordan lokalsamfunnet tar vare på sine egne. Når vi hadde det vondt, så stilte de opp for oss. Gjorde det lille ekstra, sier Johannes.

LSK-STØTTE: – Det var første gang vi fikk tankene skikkelig over på noe annet, forklarer kompisene. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Veien videre: – Han styrker oss fortsatt

Jarle Toften, som selv kjente Kristian godt, fikk oppgaven med å lede guttene videre.

– For min del var det viktig å føre videre det han hadde startet på, forklarer den nye treneren.

Han forsto raskt hvilket samhold som var skapt i laget.

– Jeg møtte en gjeng med et eventyrlig samhold – en gjeng som sto for det de hadde sagt, med en trener som virkelig traff de, sier Toften.

ETTERFØLGEREN: Jarle Toften er Skedsmo-guttas nye trener. Han er imponert over dedikasjonen guttene viser. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Tiden framover handlet om å ære Kristian gjennom å fortsette som før.

– Det var mye snakk om det blant oss spillere på sosiale medier etterpå. At vi framover skulle spille for ham, sier Jørgen.

– Han styrker oss fortsatt. Vi merker at vi vil gi det lille ekstra, fordi vi vet hvor mye dette betydde for ham, fortsetter han.

Selv om de ennå ikke har spilt tellende kamper som følge av pandemien, prøver de hver eneste dag å leve opp til lovnaden.

– Alle har bare lyst til å bevise for Kristian at vi var – og er – bra. Og at han hjalp oss med å bli en bedre utgave av oss selv, utdyper Johannes.

– Kommer aldri til å glemme ham

Den sterke opplevelsen har gitt gutta et nytt perspektiv på livet.

– Vi må ikke ta tiden sammen for gitt. Vi hadde ikke en lang periode med Kristian, men den tiden vi hadde sammen var fantastisk, og noe vi aldri kommer til å glemme, sier Johannes.

– Verdiene han ga oss, er noe vi vil ta med oss resten av livet, fortsetter han.

LAGLØFTET: Johannes Haugerud (17) og lagkameratene på Skedsmo har lovet hverandre å gi alt for Kristian - på hver eneste trening. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Livet er skjørt. Og mer enn bare fotball. Det har kameratene nå fått erfare.

– De har fått en sterk opplevelse som ikke er normalt å få i en så ung alder. En lærdom som de vil ta med seg resten av livet, og som gjør at disse gutta nok vil holde sammen i lang tid framover, sier sportslig leder Gjelsvik.

Nå er de blitt juniorspillere. Og når fotballen igjen begynner å rulle, skal de kjempe mot spillere både ett, to og tre år eldre.

Å komme seg til 1. divisjon i juniorklassen var Kristians store mål. Det har guttene nå klart.

Fram til seriestart har de planen klar.

– Vi skal jobbe for å bli litt bedre for hver dag som går. Det var det Kristian sto for, sier guttene.

Finaleseieren mot Skjetten i Obos-cupen ble Kristians siste som sjef for Skedsmo-gutta. Litt fint å tenke på nå, syntes guttene.

– Han fikk den avslutningen han fortjente, sier Jørgen.

Johannes nikker. Og fullfører setningen.

– Et gull vunnet, for en mann gull verdt.