Interpol advarer mot falske koronavaksiner

Interpol advarer mot at kriminelle nettverk kan forsøke å stjele ekte koronavaksiner og produsere egne, falske vaksiner.

Onsdag sendte den internasjonale politiorganisasjonen Interpol ut en advarsel med oransje nivå til sine 194 medlemsland, hvor de advarer mot at kriminelle nettverk kan forsøke å dra nytte av vaksinekappløpet.

Det skriver organisasjonen i en pressemelding.

De ber om at helse- og justismyndigheter samarbeider tett, for å sikre trygg leveranse av koronavaksinene.

Samtidig ba Interpol myndighetene om å være obs på at noen kriminelle nettverk vil opprette nettsider, hvor de vil spre falsk informasjon om vaksinene.

– Samtidig som at flere land forbereder seg på å ta i bruk vaksinene, så planlegger kriminelle organisasjoner å infiltrere og forstyrre leveransekjedene, sier Jürgen Stock, generalsekretær i Interpol.

Ifølge politiorganisasjonen er det også en fare for at noen vil forsøke å produsere og selge falske vaksiner, som potensielt kan være livsfarlige for alle som bruker dem.

Interpol ber også folk om å være oppmerksomme når man søker etter medisinske midler og utstyr på internett, da trusselen for cyberangrep også kan være stor.

«Det er viktig å være årvåken og skeptisk, når man ser tilbud som virker som å være for gode til å være sanne», står det videre i pressemeldingen.