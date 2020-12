Kilder til TV 2: Rotevatn gikk mot seier – intern strid om flertallet fortsatt eksisterer

Sveinung Rotevatn (33) skal ha fått beskjed om at han hadde et flertall i komiteen som ønsket han som Venstres toppkandidat i Hordaland. Nå mener Terje Breivik (59) og hans støttespillere at Rotevatn har mistet flertallet, ifølge TV 2s kilder.

– Nominasjonskomiteen har sendt over arbeidet til fylkesstyret med de diskusjonene vi har hatt og bedt om innspill, sier Synnøve Handeland, som leder komiteen, til TV 2.

Ifølge TV 2s kilder skal fylkesstyret møtes tirsdag kveld for å blant annet diskutere uenigheten.

I september ble Sveinung Rotevatn valgt som 1. nestleder i Venstre. Nå foregår det en maktkamp som kan ende med at Rotevatn mister sjansen for å komme på Stortinget i 2021

Mannen han konkurrer med er tidligere Venstre-nestleder Terje Breivik, som i dag representerer Hordaland på Stortinget.

Etter det TV 2 erfarer skal Rotevatn først ha blitt informert om at han hadde flertall i nominasjonskomiteen, men Breivik og hans støttespillere mener det er uavgjort og 4 mot 4 i valgkomiteen.

KJEMPER: Terje Breivik (V) ønsker fire nye år på Stortinget. Foto: Geir Olsen

Ifølge TV 2s kilders ønsket først ikke Trude Sletteland fra Venstrekvinnelaget å flagge hvem av kandidatene hun støttet som førstekandidat. Dermed hadde Rotevatn flertall med 4 mot 3, men Sletteland skal senere ha gitt utrykk for at hun ønsker Terje Breivik på topp.

Striden går om Sletteland pekte på Breivik i tide, etter det TV 2 får opplyst.

Sletteland ønsker ikke å kommentere saken, men viser til lederen av valgkomiteen.

– Noe endrer seg underveis

Handeland, som er leder i valgkomiteen, vil ikke kommentere om hun mener det nå er uavgjort mellom de to kandidatene.

– Jeg tenker at diskusjonene vi har hatt i komiteen ikke er noe jeg diskuterer med noen utenfor. Det jeg gir av informasjon, gir jeg til kandidatene det er eventuelt er dissens på og spør hva de tenker om det.

– Men er dere enige om hva som ligger i innstillingen som oversendes fylkesstyre?

– Det å jobbe i en nominasjonskomiteen betyr at noe endrer seg underveis når arbeidet skrider frem. Jeg regner med at de ringer til meg for å få en redegjørelse på hvordan arbeidet har vært, sier Handeland.

Breivik: – Begge er motiverte

– Jeg har ingen forutsetninger for å ha noen mening om dette, utover å hilse Sveinung sitt kandidatur i Hordaland valgkrets velkommen. Det viser at vi begge er motiverte for å gå i bresjen for en politikk som forsterker alt det spennende som skjer i skjæringspunktet industri og klima - grønn vekst - i regionen, skriver Terje Breivik i en tekstmelding.

Sveinung Rotevatn vil ikke kommentere opplysningene, men skriver at han har tillit til komiteen.

– Eg har god dialog med nominasjonsnemnda, og har tillit til at det køyrer ein ryddig og god prosess for fylkeslaget vårt. Utover det har eg ingen kommentar til spekulasjonar basert på anonyme kjelder, skriver Venstre-statsråden og nestlederen i en tekstmelding til TV 2.