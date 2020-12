Raser over avgiftskutt: - Fullstendig ansvarsløst

Fremskrittspartiet fikk igjennom store avgiftskutt i statsbudsjettet: Et svik mot folkehelsen, mener ernæringseksperten.

Tirsdag kveld kom regjeringspartiene og Frp til en enighet om statsbudsjettet for 2021.

Avgiftskutt i statsbudsjett Avgiften på øl og vin kuttes med 10 prosent

Avgiften på snus reduseres med 25 prosent

Avgiften på sukker og sjokolade fjernes

Avgiften på alkoholfrie drikkevarer halveres

Etter flere uker med forhandlinger, har Fremskrittspartiet nå fått gjennomslag for store kutt i avgifter for sukkervarer, sukkerholdig drikke, alkohol og tobakk.

Dette betyr lavere priser på det som betegnes som usunne varer.

Mina Gerhardsen, i Nasjonalforeningen for folkehelsen, sier at hun er svært skuffet på vegne av alle som jobber med folkehelse i Norge.

Fjerner det mest effektive

I følge Gerhardsen omfatter 90 prosent av sykdomsbildet i Norge ikke-smittsomme sykdommer.

– Det er sykdommer som blant annet har kosthold som risikofaktorer. I tillegg er Norge på fjerdeplass i Vest-Europa i fedme, sier hun.

SKUFFET: Mina Gerhardsen er generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Hun mener at folkehelsen ikke er prioritert i neste års statsbudsjett. Foto: Gorm Kallestad

Med dette forklarer Gerhardsen at det er tydelig at usunne levevaner er et problem blant befolkningen.

– Høie har gitt fra seg det viktigste han har i kampen for bedre folkehelse, sier hun.

Samira Lakhel er overlege ved Senter for Sykelig overvekt. Hun mener at budsjettavtalen vi er vitne til står stikk i stridd med oppbyggingen av folkehelsen i landet.

– Vi vet at usunt kosthold er den aller viktigste årsaken til redusert livskvalitet, sykdom og tidlig død. Det globale sykdomsbildet beviser at det som spesielt gjør at vi blir syke er sukker, mettet fett og salt.

Med avgiftskutt for disse varene mener Lakhel at regjeringen tar et steg fram og ti tilbake.

– Jeg opplever at dette er så fullstendig ansvarsløst, jeg forstår ikke. De må ha vært sykt trøtte og slitne når de vedtok dette. Det er ikke forsvarlig, sier hun.

Pris og konsumering henger sammen

Lakhel har vært ledende i en undersøkelse for Greennugde i samarbeid med alle landets Kiwi-butikker. Resultater viser at redusert pris på brus uten sukker, gjorde at salget på brus med sukker falt med 6% i alle butikkene.

Med dette mener hun at vi kan fastslå at det å redusere prisen på varer som ikke inneholder sukker faktisk fungerer i Norge, og at konsumering og pris henger sammen.

RASER: Samira Lekhal, er overlege ved Senter for Sykelig overvekt. Hun mener avgiftskuttene er uansvarlig i oppbyggingen av folkehelse. Foto: CF Wesenberg

– Vi vet at avgiftspolitikk er et kraftig og effektivt virkemiddel. Jo mindre du personlig er opptatt av å velge sunt fra før, jo mer bryr du deg også om pris, sier Lakhel, som dermed tror at avgiftskuttene vil ramme de som sliter mest med usunn livsstil fra før av.

Hun mener regjeringen undergraver det overordnet samfunnsansvaret.

– De sender i tillegg ut et utrolig uheldig signal for alle de der ute som prøver å velge bedre alternativer for seg og sine, sier hun og legger til:

– Vi trenger ikke billigere godteri, vi trenger ansvarlige politikere som faktisk ivaretar folkehelsen på langsikt.

Også Gerhardsen er klar på at det skal små justeringer til for å styre nordmenns forbruk:

BILLIGERE: Avgiften på brus halvveres i neste års statsbudsjett. Foto: Johansen, Erik

- Forskning viser at det skal så lite til å dytte folk i en mer usunn retning.

Uheldig for pandemien

Gerhardsen påpeker at vi er midt i en pandemi der de som har underliggende sykdom er mer utsatt, og at de underliggende sykdommene ofte stammer fra usunn livsstil.

Også Lakhel sier at de har masse ny kunnskap om at personer med overvekt blir sykere hvis man blir smittet med covid-19.

– Hvorfor holder ikke argumentene om å minke grensehandel, og sikre norske arbeidsplasser for deg?

– Vi må faktisk klare å sikre norske arbeidsplasser i tråd med god folkehelse. De aller fleste av oss handler innenfor norske grenser, sier Lakhel.

Helseministeren er ikke glad for kuttene

Helseminister Bent Høie bekrefter overfor TV 2 at prispolitikk er et tiltak som virker, og som WHO anbefaler.

– Jeg vil derfor fremover jobbe for å motvirke negative virkninger av avgiftskuttene med andre gode folkehelsetiltak, sier han og legger til:

– Jeg er ikke glad for disse kuttene, men i politikken må man noen ganger inngå kompromisser.

Høier sier at de i neste uke skal ha et møte med matvarebransjen der det skal diskuteres tiltak for å redusere inntaket av sukker. Der vil han be industrien om å bidra til at disse avgiftsendringene ikke fører til økt inntak av sukker.