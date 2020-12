Slik lager sjømannsprest Tone Marit og kona julestemning for nordmenn i Spania

Koronarestriksjoner og karantene gjør at mange nordmenn i Spania ikke får truffet familien i Norge denne jula. Et 450 år gammelt oliventre har derfor fått en helt spesiell funksjon.

– «Eg saknar DEG», står det på lappen.

Anna Osland Øvretveit finner en passende grein, og knytter den hjerteformede lappen fast. På mange av de andre greinene henger det også lilla, hjerteformede lapper. På noen av dem står det navn, på andre budskap om takknemlighet.

SAVN: På det 450 år gamle oliventreet i hagen til Sjømannskirken henger folk navnene på dem de savner ekstra nå i jula. Foto: Tone Marit Dyrkolbotn

Det 450 år gamle oliventreet som står i hagen til Sjømannskirken i Torrevieja på Spanias solkyst har fått en helt spesiell funksjon i år.

– Vi har omdøpt treet til «Jeg-savner-deg-treet» i år, forteller sjømannsprest Tone Marit Dyrkolbotn.

– Folk som kommer innom kan skrive navnene på noen eller noe de savner, noe de håper på, drømmer om eller ønsker å be om. Sammen bærer treet våre savn, håp og ønsker mot jul.

Savnet større i julen

Som for så mange av oss denne jula, forbereder også de mange nordmennene som bor i Spania seg på en annerledes jul i år. Mange har ikke sett familie eller venner i Norge på lang tid.

SAVN: En lapp med Eg saknar deg, henges opp på oliventreet. Foto: Tone Marit Dyrkolbotn.

– Det blir en annerledes jul i et annerledes år. Nå som det nærmer seg jul er savnet etter familien i Norge større. De eldre savner barn og barnebarn mens vi som er yngre savner foreldre og søsken. Det er annerledes, men vi skal gjøre det beste ut av situasjonen, sier Dyrkolbotn.

Sjømannspresten føler derfor på at kirken har en ekstra viktig rolle å spille i år.

PYNTER TIL JUL: Sjømannsprest/kapellan, Tone Marit H. Dyrkolbotn, får hjelp av sin ektefelle, Anna Osland Øvretveit, til å feste snippen under julemarkedkjolen. Foto: Sjømannskirken i Torrevieja.

– Sjømannskirken er et viktig møtesenter for nordmenn som bor i området. Vi har litt reduserte åpningstider nå, men folk kommer sammen her for å spise vafler og prate sammen. Vi har også mange inne i kirkerommet som tenner lys for noen de savner og tenker på.

– Sorg og savn blir ekstra forsterket nå som avstanden har blitt større på grunn av pandemien. Vi ser at det er vår jobb som kirke å være til stede for folk og legge til rette.

Jul i solen

Når TV 2 besøker kirken er de i ferd med å pynte til jul, og forberede siste dag av kirkens populære julemarked.

Vanligvis får de opp mot 1000 besøkende på markedet, men siden smittevernreglene legger begrensninger på hvor mange som kan samles, har de spredd markedet ut over flere helger.

JOBBER PÅ JULEMARKEDET: Astrid og Else er to av medlemmene i kirkens arbeidsgrupper. Nå sitter de bak salgsbordet under Julemarked Spesial. Foto: Tone Marit Dyrkolbotn

En av dem som bidrar på markedet er Astrid Syverud Fjeld.

– Jeg er glad i å drive med håndarbeid, og vi lager og selger ting her til inntekt for kirken. Jeg er veldig glad jeg har den muligheten, forteller Syverud Fjeld.

Hun er en av dem som skal feire jul i Spania i år.

– Jula blir annerledes for alle i år. Hadde vi reist hjem til Norge så hadde vi ikke kunnet være sammen med familien fordi vi ville blitt for mange, så da blir vi her.

Føler seg trygge i Spania

På grunn av reiserestriksjoner og karantenekrav blir det også spansk jul på Elsa Sandberg.

Den norske Sjømannskirken i Torrevieja i Spania. Foto: Sjømannskirken i Torrevieja.

– Det er litt trasig. Jeg har barn, barnebarn og oldebarn i Norge og dem får vi jo ikke se.

Men både hun og flere av de andre TV 2 snakker med understreker at de føler seg trygge i Spania, selv om landet er blant de hardest rammede av koronaviruset i Europa.

– Vi som bor her føler oss trygge og lever som normalt, men vi er forsiktige.

Ingvild Henden Håker og mannen Håkon Flaten Håker jobber i kirken. Også de skal feire jul i Spania i år.

– Vi opplever at det er trygt å være her. Det er lite smitte i området, og vi er veldig nøye med renhold. Folk bruker munnbind og det oppleves trygt, forteller hun.

SPANSK JUL: Ingvild H. og Håkon F. Håker er begge ansatt ved Sjømannskirken i Torrevieja. Foto: Tone Marit Dyrkolbotn.

Mannen hennes, Håkon, jobber som kirkemusiker og understreker at kirken vil gjøre sitt ytterste for å bidra til at nordmenn i området får en så fin jul som mulig.

– Det spesielle i år er selvsagt at det er masse restriksjoner og begrensinger på hvor mange som vi kan slippe inn. Vi er veldig nøye med renholdet, men det er veldig fint å jobbe her og gjøre jula så fin som mulig for folk, sier han.

