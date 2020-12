Thorir Hergeirsson om EM-smitten: – Mange muligheter til å gå seg vill

Da den rumenske EM-troppen ankom Danmark tidligere denne uken, avla den Laura Moisa (tidligere Laura Chiper) en positiv koronatest.

Romania er én av motstanderne for Norge i gruppespillet.

Polen, som venter i åpningskampen torsdag kveld, har også vært hardt rammet av koronaviruset med nær halvparten av bruttotroppen på 35 spillere smittet. I tillegg har Tysklands nederlandske landslagssjef Henk Groener er smittet og isolert fra laget.

Men det virker ikke å være smittefrykt i det norske laget, for de har stor tillit til at arrangørenes smittebobler skal fungere godt.

Norges landslagssjef Thorir Hergeirsson sier at han prøver å konsentrere seg fullt og helt om Polen i åpningskampen og å være leder for laget.

– Det er mitt hovedfokus nå, og vi har hatt god trening på det i mange år. Det er mange muligheter til å gå seg vill i alle problemstillinger og ha fokus på alt annet enn håndballkamper, mener Hergeirsson.

– Jeg velger å overlate det til de som kan medisin, smittespredning, testing og forebygging. Å hindre smitte er medisinen vår, og folkene i Det europeiske håndballforbundet og Det danske håndballforbundet er eksperter på det. Vi har laget en boble, og vi har tiltro til den. Vi stoler på at vi slipper smitte, fortsetter Norges landslagssjef.

Tror det blir tryggere om én uke

TV 2s håndballekspert Bent Svele har sagt at han blir overrasket om ikke flere i den rumenske EM-troppen tester positivt. Før avreise til Danmark testet også Crina Pintea positivt for koronaviruset.

– Jeg tror vi alle er spente på det. Akkurat nå føler jeg at dersom vi kommer en god uke inn i dette, så vil det føles veldig trygt, sier landslagskaptein Stine Bredal Oftedal.

Oftedal mener den største risikoen for smitte ligger i dagene lagene ankommer EM-byen.

– Men jeg forholder meg ganske rolig, og jeg føler at det er det eneste jeg kan gjøre. Jeg blir mer sliten om jeg ikke gjør det. Vi er nødt til å være kjempestrenge, og jeg håper at det kommer frem fra de jevnlige testene om det er smitte eller ikke. Vi tar de forholdsreglene vi kan, sier hun.

Marit Malm Frafjord er trygg på at protokollen som skal unngå smitte fungerer.

– Så jeg regner med at vi møter friske spillere i kamp. Det er selvfølgelig synd at spillere ikke får spille mesterskapet fordi de er ute på grunn av korona, men vi forholder oss til at vi skal møte Polen i første kamp. Romania får vi bare ta når det kommer. Vi får ta den gode, gamle, kjedelige med én kamp om gangen, sier hun.

– Det er litt kjedelig å komme inn med smitte, men jeg føler at vi har det ganske trygt her og vi følger et strengt testregime med prøve annenhver dag. Så jeg føler meg ganske trygg på at vi spiller mot friske spillere, sier en annen veteran på det norske landslaget, Heidi Løke.

Ny test for Silje Solberg

Norge har også vært rammet av koronaviruset. Györ-målvakt Silje Solberg er fortsatt i Ungarn etter å ha testet positivt. Hergeirsson opplyser på onsdagens pressekonferanse at Solberg skal testes på ny i løpet av dagen.

I helgen ble Katrine Lunde hentet inn i troppen etter at hun mistet sitt ufødte barn.

– Katrine er i trening hjemme i Kristiansand med rekrutt og EM-reservene. Hun er i god trening der og får litt ekstra coaching av Lene Rantala. Hun er i fin form og sprek. Hun kommer hit på lørdag, sier Hergeirsson.

Norge åpner med målvaktene Emily Stang Sando og Rikke Granlund.

– Rollene er ganske klare. Emily og Rikke står mot Polen og Tyskland, i hvert fall. Og de skal stå så lenge det er det beste for laget. De har vært innforstått med sine roller ganske lenge, sier Hergeirsson.