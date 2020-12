Mer grønnsaker til jul

Grønnkålsalat

Grønnkål

Eple

Valnøtter

Granateple

Persille

Sitron

Olje

GRØNNKÅLSALAT: En frisk variant. Foto: TV 2.

Slik gjør du:

Finsnitt grønnkål, ha på litt salt, sitron og olje og gi det en god massasje. Ha på oppskåret eple, ristede valnøtter, granateple og persille. Ha på litt ekstra sitron og olje. Denne salaten holder seg godt i flere dager i kjøleskapet.

Pæresalat

2-3 pærer

1 chevre ost

1 håndfull med pekannøtter

Ca ½ ss sukker

2 ss sennep

1 ss honning

Sitron

Ca 1,5 dl olje

Salt, pepper

PÆRESALAT: Har du ikke prøvd dette før? Da må du teste! Foto: TV 2.

Slik gjør du:

Skjær opp pære og ost og legg det litt «hulter til bulter» på et fat. Rist nøttene i en tørr panne og ha på litt sukker mot slutten slik at de blir lett karamelliserte. Bland sammen sennep og honning, spe med olje og smak til med sitron, salt og pepper. Ha på dressing og til slutt hakkede nøtter.

Lun gulrotsalat

Ca 10 gulrøtter

Ca 2 ss honning

1-2 kvister fersk rosmarin

½-1 pose rosenkål

1 håndfull dadler

1 håndfull tranebær

1 pk fetaost

Ca ½-1 pose baby salat/spinat

Hakket persille

Sitron

Olje

GULROTSALAT: Spennende smaker som er verdt å prøve. Foto: TV 2.

Slik gjør du:

Ha gulrøttene, hele eller delt i to, i en ildfast form sammen med litt honning, rosmarin, salt og pepper og bak de til de er knapt møre på ca 200 grader. Del rosenkålen i to, og kok de i godt saltet vann til de er knapt møre (ikke for lenge!). Legg gulrøtter og rosenkål sammen på et fat og la de avkjøle noe. Finsnitt dadler og ha det på toppen sammen med tranebær og oppdelt fetaost. Topp salaten med babysalat/spinat, persille, litt sitron og olje.

MESTERKOKK: Kokk Charlotte Mohn Gaustad viser hvordan man kan lage julemat på beste måte. Foto: TV 2.

Se Julekveld hos Prøysen på TV 2 og TV 2 Sumo i desember.