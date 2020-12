Per Gunvald Haugen tok historisk Farmen-seier

ÅDAL (TV 2): Per Gunvald Haugen (45) ble historisk da han vant Farmen 2020 over Daniel Viem Årdal (31).

Etter å ha levd 100 år tilbake i tid, i omtrent tre måneder, skulle Daniel Viem Årdal (31) fra Steinkjer og utfordrer Per Gunvald Haugen (45) fra Gjerstad i søndagens episode ut i den aller siste konkurransen om å vinne Farmen 2020.

Før programleder Mads Hansen (36) startet kunnskapskonkurransen, skulle de utslåtte forpakterne gi sin stemme til én av finalistene.

VANT FARMEN: Per Gunvald Haugen vant Farmen 2020. Foto: Alex Iversen/TV 2

Begge finalistene hadde én storbondekniv og én semifinalekniv hver, derfor ble det ekstra spennende, hvem som fikk kniven fra de andre deltakerne.

Til sist var det Haugen som fikk flest stemmer. Dermed ledet han med én kniv før kunnskapskonkurransen startet.

Etter at ni spørsmål var stilt, ledet Haugen 8 - 7. På det tiende spørsmålet svarte begge riktig.

Dermed var det Haugen som stakk av med seieren i årets Farmen, og han kunne slippe jubelen løs over å ha vunnet hytte og bil.

– Det er en helt utrolig god følelse. Jeg er vanvittig stolt, sier Haugen da han snakker med TV 2 dagen etter seieren er et faktum.

– Det var en tøff og tung dag, og det å avslutte med å vinne finalen er helt fantastisk.

VANT FARMEN: Haugen vant Farmen 2020. Han er den første utfordreren som noen gang har vunnet konkurransen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Historisk

Haugen, som til vanlig jobber som seniorrådgiver i Tryg Forsiking, kom inn på gården som én av tre utfordrere i uke fem. Sammen med hovslager og hestekar Asle Kirkevoll (63) klarte de å kjempe seg inn på gården.

I 2018 var Pål Anders Ullevålseter den første utfordreren som vant Farmen kjendis, men i løpet av 16 sesonger har aldri før en utfordrer vunnet i den «vanlige» versjonen av Farmen. Det gjør Haugen historisk.

– Jeg er kjempefornøyd med å være den første utfordreren som vinner Farmen. Jeg visste at hvis jeg vant, ville jeg bli den første, så det ga et ekstra kick, sier han.

GODE VENNER: Haugen og Kirkevoll ble gode venner inne på Farmen. De kom inn som utfordrere sammen. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Hva har du klart som ingen av de andre utfordrerne har klart de tidligere sesongene?

– Da jeg kom inn på gården som utfordrer, var jeg veldig utsatt, men jeg kom fort inn i gjengen og fikk meg noen skikkelig gode kamerater der inne. Jeg har jobbet og stått på, prøvd å være så ærlig jeg kan, og vært meg selv. Det må ha funket. Det fikk meg i hvert fall til finaleuken, og derfra måtte vi yte selv. Jeg hadde et godt trumfkort i hinderløypa, så det bragte meg til semifinale, smiler han.

Haugen og Viem Årdal fulgte hverandre som katt og mus gjennom hele finalen. Derimot var det et tidspunkt hvor Haugen forstod at det kunne gå hans vei.

– På det siste spørsmålet var jeg temmelig sikker. Da Daniel snudde sin plansje først, og han hadde det samme svaret som meg, forstod jeg at jeg hadde vunnet. Da klarte jeg ikke holde tilbake, jeg måtte bare slippe jubelen løs. Det var utrolig moro, sier han.

Se hva han skal gjøre med premien i videoen øverst i saken.

PREMIER: Per Gunvald Haugen vant hytte og bil da han gikk til topps i Farmen. Foto: Alex Iversen / TV 2

Surt å tape

Da TV 2 snakker med Viem Årdal dagen etter finalen, er han fornøyd med egen innsats, til tross for at det ikke endte med hytte og bil.

– Det er klart det er kjedelig å tape finalen, men det er en seier i seg selv å komme til finalen. Vi er to som står igjen, og det er ekstremt artig at finalen ble som den ble, at det ble 9-8. Vi satt og tenkte før finalen, at vi håpte ikke det ble 3-2, ler han.

– Det er litt blandede følelser. Jeg er veldig fornøyd med prestasjonen jeg har gjort inne på gården, og at jeg kom til finalen. Men klart det er surt å tape på den måten jeg taper, absolutt.

TAPTE MED ETT POENG: Viem Årdal tapte med ett poeng mot Haugen i Farmen-finalen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Verdig vinner

Fra Haugen kom inn på gården, har han bevisst forsøkt å gå under radaren, særlig fordi han var utfordrer. Han tror flere av deltakerne ikke trodde at han var der for å vinne.

– Det var nok mange som trodde at jeg ikke var der for å vinne, eller at jeg kunne vinne, for jeg var en underdog. De sa at det var ikke så farlig om jeg kom meg videre, for jeg kom ikke til å vinne uansett. Men jeg fikk satt de skikkelig på plass i hinderløypa, og da begynte det, sier han og smiler.

– Synes du at du er en verdig vinner, i og med du er en utfordrer som ikke har vært på gården fra start?

– Vi snakket mye om det å være en verdig vinner av Farmen. Mange synes i starten at en utfordrer ikke er en verdig vinner, fordi den kommer litt senere inn. Når du først kommer inn som utfordrer er det ikke lett, det er en veldig vanskelig oppgave, og jeg og Asle kom veldig langt.

– Jeg synes virkelig at jeg fortjente å vinne finalen, og den var veldig rettferdig. Jeg har virkelig jobbet for det. Jeg fikk noen gode klemmer fra de fleste etter finalen, og de sa at jeg fortjente det. Jeg fikk jo flest stemmer, og det éne poenget som var veldig viktig. Det er utrolig at jeg kunne få det, når jeg ikke har vært her fullt så lenge som Daniel.

– Hva tenker du om at du fikk stemmekniven?

– Jeg og Daniel snakket om det, før vi fikk stemmene, at det kunne bli veldig likt. Han fikk kjørt seg da vi satt nede i safthuset og skulle holde en liten appell og svare på spørsmål fra de andre deltakerne. Det gjorde jeg også. Jeg tror de hang seg opp i at han ikke innrømte så mye, så jeg fikk nok et par ekstra stemmer på det. Det var jo noen som jeg ikke hadde truffet der, også fikk jeg veldig mange stemmer av de som var her. Jeg er veldig glad for det, sier Haugen.

BITTERT: Haugen fikk stemmekniven av de andre deltakerne. Viem Årdal mener det var utslagsgivende. Foto: Alex Iversen/TV 2

Skuffet

Det var altså kun ett poeng som skilte mellom Haugen og Viem Årdal da kunnskapskonkurransen ble avsluttet.

Viem Årdal mener det var avgjørende hvem som fikk kniven fra de utslåtte deltakerne i finalen. Han er skuffet over enkelte, som ikke stemte på han.

– Jeg hadde virkelig troen på at jeg skulle få den, spesielt fra enkelte som aldri hadde møtt Per. Det er noen som skuffet meg mer enn andre, men jeg får ikke gjort noe med det, sier han.

– Det er selvfølgelig veldig bittert at det var avgjørende for at jeg tapte finalen. Jeg kunne ha stått her med hytte og bil. Samtidig kunne jeg gjort enkelte ting annerledes inne på Farmen, så jeg legger ikke skylden på noen andre enn meg selv. Jeg var jo storbonde tre ganger, men fikk kun én kniv. Det var mye jeg kanskje gjorde som kostet meg seieren, så jeg vil ikke gi skylden til noen andre enn meg selv.

Samtidig påpeker han at da Haugen fikk storbondekniven i uke ti, var det noe som absolutt ikke skulle skjedd.

Viem Årdal prøvde å sabotere ukesoppdraget ved å helle rødmaling på ei trapp, men Thor Haavik (26) ryddet opp like før mentor kom og ukesoppdraget ble godkjent.

– Den kniven skulle han absolutt ikke fått. Det var et oppdrag som ikke var fullført på noe sett og vis, så det er litt ergerlig at det skjer. Jeg prøvde å gjøre alt jeg kunne for at han ikke skulle få kniven. Jeg sa at hvis jeg taper med ett poeng mot «PG», så er det verste utfallet, sier han.

STILTE LIKT: Haugen mener Viem Årdal var den beste finalisten han kunne møtt fordi de stilte noenlunde likt. Foto: Alex Iversen/TV 2

Nummer to verste plassering

Viem Årdal mener han hadde stang ut under finalen.

– Jeg var absolutt veldig nære å vinne, men marginene bikket ikke i min favør denne gangen. Jeg sa vel ganske tidlig at å bli nummer to er verste plasseringen. Du er første taperen. Det er jo kjipeste plassen å komme på, for du er der i 74 dager. Nå var jeg eneste som hadde vært der i 74 dager, også står jeg igjen med ingenting.

Til tross for at det ikke ble hytte og bil som var målet, tar Viem Årdal med seg en haug med erfaringer hjem til Steinkjer og jobben sin på Power.

– Jeg står på en annen måte igjen med masse inntrykk, masse opplevelser. Jeg står ikke igjen med hytte og bil, som jeg absolutt var der for å vinne, så litt ergerlig er det, men det er ikke noe jeg får gjort noe med. Jeg får heller se framover og ta de dagene som kommer nå, og nyte opplevelsene jeg har hatt.

Klarte å holde ut

Som utfordrer beskriver Haugen det som tøft å komme inn på gården.

– Det var mange som ville ha oss ut. Men samtidig har det vært en lang og fin reise. Jeg har fått masse gode venner der inne, og gjort mange ting jeg ikke har prøvd før, sier han.

FEIRING: Haugen feiret med sjampanje da han vant Farmen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Han tror det er spesiell én ting som har gjort at han har klart å holde ut til siste slutt.

– Det er jo folk som spiller der inne, så du må nok være litt tøff og sterk psyke. Det er mange som knekker sammen etter hvert, blant annet i tvekamp. De klarer ikke å prestere når de skal, det har vi sett flere ganger. Men hvis du skal klare å vinne, må du holde ut, og være litt hard i skallen. Det er kanskje min styrke, at jeg har holdt ut, og kommet så langt.

Da Haugen ble med på Farmen, vurderte han på et tidspunkt å trekke seg på grunn av barna sine Anna (15) og Lars Erik Bråten Haugen (15). Når han nå har gått til topps i Farmen, er han glad for at han holdt ut.

Han forteller at det ble tårevått da han delte nyheten med barna sine.

– Jeg ringte dem på Facetime, og først måtte jeg høre hvordan de hadde det, og vi gråt jo alle sammen, det var så godt å se dem igjen. Jeg har savnet dem vanvittig mye.

– Så viste jeg dem plakaten av hytta og bilen, og da fosset det over. De ble jo så glade og stolte. Det var utrolig stort.

HYTTE OG BIL: Haugen vant hytte og bil. Foto: Alex Iversen/TV 2

