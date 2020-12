Homohatende toppolitiker tatt på fersken med 24 nakne menn

Søndag gikk den ungarske EU-politikeren av som parlamentsmedlem etter å ifølge The Guardian ha innrømmet å ha brutt Belgias strenge lockdown-regler.

Den gifte faren, som er en av Ungarns representanter i Europaparlamentet, ble tatt på fersken da han fredag forsøkte å flykte fra en ulovlig fest som var i ferd med å bli avbrutt av Brussel-politiet.

BBC News kaller det en «homofil sexfest» hvor minst to EU-diplomater skal ha deltatt.

I József Szájers ryggsekk fant politiet ecstasy.

Flyktet gjennom avløpsrør

Et øyevitne har fortalt politiet at han i 21-tiden fredag kveld så Szájer krype ut av et vindu i første etasje og løpe inn i et avløpsrør.

Påtalemyndighetenes talsperson Sarah Durant sier at det i en leilighet over baren Monroe Bar i Rue des Pierres, oppholdt det seg rundt 25 helt eller delvis avkledde personer, skriver belgiske La Dernière Heure.

– Vi avbrøt en «gang bang», sier en politibetjent til nettstedet.

FULL FEST: Det var i en leilighet over baren Monroe Bar at den ulovlige festen fant sted. Foto: Stella Pictures

Koronareglene i Belgia tillater at maksimalt fire personer samles, og det er innført portforbud mellom klokka 22 og 06.

Alle barer og restauranter er stengt frem til midten av januar. Samtlige deltakere på sexfesten ble bøtelagt.

Vil beskytte ekteskapet

Szájer er profilert medlem i det høyreorienterte nasjonalistpartiet Fidesz, som blir ledet av Ungarns president Viktor Orbán (57).

KONTROVERSIELLE: Viktor Orbán (t.h) avbildet med USAs avtroppende president Donald Trump. Foto: Manuel Balce Ceneta/AP

Partiet jobber åpent mot LHBT-personers rettigheter, og de forbyr også juridisk endring av kjønn.

Nasjonalforsamlingen har også blokkert ratifiseringen av en lov som skal bekjempe vold mot kvinner.

Szájer var med på å omskrive Ungarns grunnlov for å beskytte ekteskapet som en «forening mellom en mann og en kvinne»

Narkotika i ryggsekken

I Szájers bag ble det funnet en ecstasy-pille, men politikeren nekter for å ha tatt noe av dette.

– Politiet sier at de fant ecstasy. Dette er ikke mitt. Jeg vet ikke hvem som eide dopet eller hvordan det kom dit, skriver han i en pressemelding.

I pressemeldingen innrømmer Szájer at han deltok på en «privat fest», og at han beklager og håper at hendelsen ikke blir brukt mot ham i hjemlandet, eller i hans politiske miljø.

Kortene tett til brystet

Politikeren er sparsommelig med detaljene når det kommer til hva slags type fest han deltok på.

– Jeg angrer sterkt på at jeg har brutt Covid-restriksjonene. Jeg står ansvarlig. Jeg er klar for boten som kommer, sier han.

Szájer er gift med den kjente juristen Tünde Handó (58). Sammen har de datteren Fanni Szájer (33).

Szájer beklager overfor familien, kolleger og stemmegivere.

– Jeg ber dem om å se på feiltrinnet og ta hensyn til min bakgrunn med 30 år med dedikert og hardt arbeid. Feiltrinnet er personlig. Jeg tar ansvar for det, sier han.