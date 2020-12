Regjeringen anbefaler at du kan ha maks ti gjester to ganger i julen

Klokken 12.00 onsdag la statsminister Erna Solberg og regjeringen frem sine anbefalinger for hvordan vi bør feire jul, på en tryggest mulig måte.

Der ble det klart at regjeringen anbefaler å ha maks ti gjester to ganger i julen. Det vil si at en familie på fem kan være 15 samlet. Er du en familie på åtte, kan du altså være 18 personer samlet.

Regjeringen understreker at det må alltid være minst en meters avstand mellom alle som ellers ikke bor sammen. Dette gjelder både når man sitter til bords, når gavene deles ut og når julekakene kommer frem.

For resten av høytiden gjelder den ordinære anbefalingen om at man kan ha inntil fem gjester.

Dette vil si at regjeringen slipper litt opp, i forhold til slik anbefalingene er akkurat nå.

– Hold to meter til julenissen

For alle barn som lurer på om nissen kan komme på besøk har helsemyndighetene en klar oppfordring:

– Hvis julenissen dukker opp, bør man holde minst to meters avstand til ham, og mamma bør ikke kysse ham. Karanteneregler for julenissen er fortsatt uavklart, skriver Helsedirektoratet.

De minner også på at det er viktig at man unngår klemming og håndhilsning.

– Vi må hilse og gratulere uten fysisk kontakt. Det kan være fint å minne gjestene på dette på forhånd.

Kommuner med høyt smittetrykk kan ha strengere krav eller anbefalinger enn dette. Det er derfor viktig at befolkingen sjekker kommunens nettsider for hvilke regler som gjelder i kommunen der julen skal feires.

Slik blir julefeiringen Du må fortsatt begrense det totale antallet mennesker du har sosial kontakt med gjennom hele perioden, og ikke minst i førjulstiden.

Vi opprettholder anbefalingen om at man kan ha inntil 5 gjester til over nyttår.

På to av dagene åpner vi for inntil 10 gjester. Det betyr altså inntil 10 gjester på julaften og nyttårsaften, eller to andre dager som man velger selv i løpet av perioden.

Det må alltid være minst en meters avstand mellom alle som ellers ikke bor sammen. Dette gjelder både når man sitter til bords, når gavene deles ut og når julekakene kommer fram.

Klarer du ikke å gjennomføre juleselskapet med minst en meters avstand hvis du inviterer 10 gjester, må du invitere færre.

Hvis du kommer fra områder med høy smitte, bør du holde 2 meter avstand til folk i risikogruppen. Kilde: Regjeringen

Statsminister Erna Solberg sier at det ikke har vært enkelt å komme frem til anbefalingene og rådene for årets julefeiring.

– Vi lever ulike liv og ulike familiemønster og hvordan vi feirer. Vi vil at alle skal få feire jul med så mange de ønsker å ha rundt seg. Samtidig er vi bekymret for at julefeiringen skal føre til mer smitte, og vi ønsker ikke å starte det nye året med høye smittetall og nye innstramminger, sier Erna Solberg.

– Ikke julen for å reise utenlands

Statsministeren sier at de som bor på sykehjem, kan dra på besøk til sine familier til jul.

– Men i områder med høy smitte må sykehjemmene gå i dialog om det er forsvarlig, sier Solberg.

Statsministeren understrekte også at dette er ikke julen for å reise utenlands, med mindre du virkelig må.

– Karantenereglene kommer til å være der etter jul, og det er viktig at de som føler de må reise utenlands følger karantenereglene, sier Solberg.

Oppfordring fra Solberg

Statsministeren sier at vi nå går mot slutten av et tøft år. Hun kom derfor med en oppfordring.

– Et innspill jeg har fått i det siste er at foreldre må huske at de er de viktigste personene i sine barns liv. Ikke bare for de små barna, men også de viktigste i livene til ungdommene våre. Ikke gi for mye slipp på de. Gå i dialog om hvordan de faktisk har det. Jeg håper folk finner rom til hyggelige samtaler i julen, på tvers av generasjoner, sier statsministeren.

Saken oppdateres!