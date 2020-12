Har aldri dratt hjem fra mesterskap uten medalje

Norges oppvisning mot Tyskland fikk nok de fleste til å snakke om gull.

Og det var ikke bare Tyskland som ble blåst av banen. Jeg ble selv blåst ut av sofaen av det de norske jentene presterte.

Jeg hadde aldri sett for meg at de skulle være på dette nivået så tidlig i mesterskapet. Det var Norge på sitt aller beste, og det ga flashback tilbake til da Ungarn ble løpt i senk i semifinalen i EM 2004. Det de presterte i denne kampen er det ingen andre som er i nærheten av å kopiere.

Norge pleier nemlig å trene tungt inn i mesterskap, noe jeg regner med de har gjort denne gangen også. Dette gjør de for å utløse overskudd og formtopp mot slutten av turneringen. Derfor går det ofte litt trått i starten. Men denne gangen kom formutløsningen tidlig.

Når en hørte intervjuene med spillerne etter kampen, så kunne det virke som om de var like bekymret for Tyskland-kampen som jeg var. Kanskje det var årsaken til at de fant frem det ekstra giret allerede i kamp to.

Foran kampen mot Romania henter man også inn Katrine Lunde i troppen. Ut går Emily Stang Sando. Det betyr at Rikke Granlund får rollen som andremålvakt i noen kamper til, frem til Silje Solberg er kampklar litt senere i mesterskapet.

Det er et bytte som gir mening, selv om jeg gjerne skulle sett at Solberg fikk spille seg i form i en kamp som Norge skal vinne ganske greit. Men Granlund har ikke spilt seg ut, og landslagssjef Thorir Hergeirsson ønsker trolig ikke å bruke kampen på å spille to målvakter inn i mesterskapet, og Lunde har hele tiden vært den som har vært nærmest å være klar.

En av dem Hergeirsson nevnte i sin oppsummering etter Tyskland-kampen, var Marit Malm Frafjord (35).

Veteranen ble hentet inn for å tette igjen et norsk forsvar som ikke har vært altfor imponerende de siste mesterskapene. Men jeg mistenker at han hadde en annen ting i bakhodet da han tok telefonen til Malm Frafjord.

For den 35 år gamle trønderen har aldri deltatt i mesterskap og reist hjem uten medalje. Sist Malm Frafjord var i en norsk mesterskapstropp var i EM i 2016. Det er også sist Norge dro hjem med gullmedaljer.

Hun fikk sin mesterskapsdebut i EM i 2006, og dro hjem med gullmedalje rundt halsen. Så ble det medaljer år etter år, frem til hun valgte å gi seg på landslaget etter EM i 2012.

Men etter tre år med mesterskap på tv, så meldte hun seg igjen til tjeneste til OL i 2016. Med OL-bronse og EM-gull, så takket hun på nytt for seg på landslaget da hun signerte for Bucuresti i 2017.

Totalt står hun med elleve mesterskap - sju gullmedaljer, to sølv og to bronse. Elleve mesterskap - elleve medaljer.

Nå er hun i gang med sitt tolvte mesterskap, og da må det bli medalje nummer tolv.

Skulle det bli gullmedalje nummer åtte, så klatrer hun opp på siden av Linn-Kristin Riegelhuth-Koren og Karoline Dyhre Breivang. Fortsatt troner Kari Aalvik Grimsbø øverst med sine ni mesterskapstitler.

Men veteranen er ikke i Danmark kun som medaljegarantist. Hun er altså hentet inn for å tette igjen et forsvar som ikke akkurat har fremstått som noen mur de siste årene.

For Norge har hatt store utfordringer defensivt de siste årene.

Spillere som Stine Bredal Oftedal, Nora Mørk og Heidi Løke er verdensklassespillere i angrep, men i forsvar holder de ikke nivået som gjør Norge til tittelkandidater.

Løsningen har ofte vært å bytte ut Mørk eller Bredal Oftedal i forsvar, avhengig av hvem av dem som har kortest vei til benken. Mens Løke har vært et sårbart punkt i det norske forsvaret.

Problemet har likevel vært at man ikke har funnet et midtforsvar som har fungert optimalt.

Kari Brattset Dale har vært Norges sterkeste kort, men heller ikke hun har klart å stå frem som en soleklar forsvarssjef. Man har rett og slett manglet autoritet i midtforsvaret.

Og det er her Malm Frafjord kommer inn. Med rutine og klokskap skal hun bidra til å tette igjen foran de norske målvaktene. De to første EM-kampene har vist at hun ikke er like kjapp i beina som hun har vært. Men det kompenserer hun for det med kløkt og tjuvtriks.

Mot Romania slipper hun å slåss mot linjespillergiganten Crina Pintea, som testet positivt for Covid-19 rett før avreise til EM. Dermed kan hun konsentrere seg utelukkende om å stoppe sin gamle lagvenninne Cristina Neagu. De to spilte sammen i CSM Bucuresti i 2017/19.

Neagu har vært forfulgt av skader de siste årene, men er fortsatt en av verdens beste spillere. Romania skal uansett ikke være laget som stopper Malm Frafjords medaljeplaner.

For hun har en statistikk å ta vare på. Malm Frafjord kan ikke avslutte landslagskarrieren sin med sitt første og eneste mesterskap uten medalje. Det startet med gull, og nå skal det også avsluttes med medalje av edleste valør.