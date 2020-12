MDG vil forby nye bensin- og dieselbiler: – Galskap og totalt uaktuelt!

Tidligere denne uken presenterte vi nyheten om at MDG ønsker å avslutte salget av samtlige nye personbiler, med bensin- eller dieselmotor, allerede fra 2023.

Det kommer frem i deres utkast til partiprogram for perioden 2021-2025.

NAF var tidlig ute med å kommentere MDGs forslag.

– Vi advarer mot et forbud mot å selge nye dieselbiler. Det er unødvendig og misforstått miljøpolitikk, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

­– Galskap, svarer FrP

FrP er også tydelig på at et forbud ikke er veien å gå.

– Det er galskap og totalt uaktuelt å forby salg av nye bensin- eller dieselbiler. FrP brukte syv år i regjering på å redusere bilavgiftene, slik at bilparken blir nyere, sikrere og mer miljøvennlig. Vi heier også på elbilene og ny teknologi, men vi mener det helt feil å forby salg av nye bensin- og dieselbiler, som aldri har vært renere, sier Morten Stordalen til Broom.

Stordalen leder FrPs bilpolitiske utvalg, og mener det skal være opp til hver enkelt forbruker, om de vil kjøpe ny bensinbil, dieselbil, hybridbil eller elbil.

– Vi er opptatt av valgfrihet, og vil legge til rette for å holde bilavgiftene nede. Norge er et langstrakt land, og det er faktisk slik at elbil ikke passer for alle, legger han til.

Morten Stordalen leder FrPs bilpolitiske utvalg.

Vil videreføre elbil-fordelene

– Innen 2025 har Stortinget satt som mål at samtlige nybiler som selges i Norge skal være nullutslippsmodeller. Lar det seg gjøre?

– Det er en hyggelig målsetning, men vi tror ikke det er realistisk å få til på bare fire år. Det er veldig bra at elbil-andelen øker, men det vil fortsatt være behov for fossile biler, også i 2025.

– Hva med dagens elbil-fordeler, ønsker FrP noen skjerpelser her?

– Foreløpig ligger dagens ordning fast til 2025, svarer Stordalen.

Audi e-tron er Norges mest solgte bil så langt i år. Over 8.700 nordmenn har blitt eier av den nye elektriske SUV-en i 2020.

Høyre har ingen planer om forbud

– Vi har tro på at vi skal nå 2025-målet med positive virkemidler, og har ikke planer om å forby bensin- eller dieselbiler. Kostnadene ved å produsere en elbil går ned og nærmer seg kostnaden ved å produsere en bensin- eller dieselbil. Da er det også naturlig å se på en innfasing av avgifter på kjøp av elbil, forteller Høyres Helge Orten, som leder Transport- og kommunikasjonskomiteen.

Helge Orten bekrefter at Høyre ikke har planer om å forby bensin- eller dieselbilen.

Orten legger til at innfasingen av elbil-avgifter må gjøres gradvis, og på en slik måte at det alltid skal lønne seg å kjøpe elbil.

– Allerede nå er godt over halvparten av nybilsalget elektriske biler, og stadig nye bilmodeller i alle prisklasser kommer ut i markedet. Det betyr at flere vil ha råd til å kjøpe elbil, og det stadig er flere biler til en fornuftig pris som også kan passe som familiebiler. Elbil er i ferd med å bli et reelt alternativ for de aller fleste, avslutter Orten.

