Også Sverige og Finland dropper de kommende verdenscuprennene

Tirsdag bekreftet Skiforbundet at de ikke vil sende utøvere til verdenscupen i langrenn i resten av 2020. Det samme kan skje med Tour de Ski på nyåret.

Onsdag fulgte Sverige og Finland etter.

− At vi nå har bestemt oss for å avstå fra de kommende verdenscuprennene i Davos og Desden har vært en svært vanskelig beslutning, men det er tatt med løpernes helse i fokus, sier Daniel Fåhraeus, langrennssjef i Det svenske skiforbundet.

– Vi vet at avgjørelsen blir mottatt med skuffelse av løperne og tv-publikummet. Uansett hvor mye vi ønsker å konkurrere og by på underholdning, så kjennes dette som det eneste rette når alt kommer til alt, fortsetter Fåhraeus.

Sveriges valg om å droppe rennene i Sveits og Tyskland ble tatt sammen med landslagets medisinske ansvarlig Per Andersson. Verdenscupsesongen startet i finske Ruka sist helg.

– Vi dro en del lærdommer av gjennomføringen av konkurransene i Ruka. Vi har konstatert at det gikk bra, men vi kan også ha hatt tur. Slik det ser ut nå, kan vi ikke ordne en smittefri vei til og fra Davos eller Dresden, sier Andersson og fortsetter:

– Om det går ille, kan sykdommen få potensielt alvorlige konsekvenser for den som smittes. Det er ingen av oss som er villige til å ta den risikoen.

Finnene har også bestemt seg for å droppe Davos og Dresden.

– Dessverre viste det seg at holdningen til koronaviruset varierte veldig fra nasjon til nasjon. Ruka-helgen var den første store begivenheten i sesongen. Arrangøren skapte en konkurranseboble etter beste evne, men på grunn av variasjonen i deltakernes felles forståelse og engasjement, ble ikke konkurranseboblen som ønsket, sier laglege Maarit Valtonen til YLE.

– Et signal FIS må ta på alvor

TV 2-ekspert Petter Skinstad er ikke overrasket over at svenskene falt ned på samme konklusjon som Norge.

– Med Norges nei friskt i minnet, var dette på sett og vis en forventet avgjørelse av den svenske langrennsledelsen. Når to av de største nasjonene nå sammen sender et signal om at smittesituasjonen ikke tillater konkurranser og reiser rundt om i Europa, er dette et signal FIS blir nødt til å ta på alvor når det gjelder gjennomføringen av resten av sesongen.

– Jeg regner med konkurransene i Davos og Dresden vil gå som planlagt, med en og annen justering etter erfaringene fra Ruka. I Tour de Ski blir jeg derimot overrasket om det ikke vil skje noen endringer fra det som opprinnelig er planlagt, enten det gjelder antall arrangørsteder, reisebelastning, rennprogram eller hvordan utøverne bor og reiser, sier Skinstad.

Norges verdenscup-nei kom i kjølvannet av opplevelsen det norske laget hadde i Ruka. Mandag bekreftet Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen at de ville stå over verdenscuphelgene i Davos (12.-13. desember) og Dresden (19.-20.) før jul. Tirsdag falt Skiforbundet ned på samme konklusjon som Klæbo og Iversen.

– I tillegg til risikoen ved å reise, har vi erfart at å holde avstand og unngå nærkontakt på World Cup-arenaen er mer krevende enn vi først antok. Utholdenhetsutøvere har lungene som verktøy, og vi kjenner ikke ettervirkningene av Covid-19. Derfor må vi ta forholdsregler, sa langrennssjef Espen Bjervig.

– Ikke en god løsning på lang sikt

Så lenge sju av de ti beste nasjonene stiller, gjennomføres verdenscup-rennene som normalt.

– Meg bekjent er det ingen andre nasjoner som har planer om å bli hjemme, og det betyr at konkurransene de neste helgene vil gjennomføres som planlagt. Mange av forhåndsfavorittene er borte, og det vil gi andre navn og nye ansikter muligheten til å vise seg frem. For flere mindre langrennsnasjoner er dette en unik mulighet til å kjempe i toppen, noe som blant annet kan sikre økt satsing i fremtiden. Andre vil nok savne sine tøffeste konkurrenter på start. For FIS og arrangørene vil det være tungt at mange av profilene blir hjemme, og det er klart at dette ikke er noen god løsning på lang sikt, sier Skinstad.

– Jeg tror langrennsmiljøet er delt i denne avgjørelsen, både blant utøverne som nå ikke får reise, og ikke minst blant konkurrentene som velger å konkurrere. I mine øyne må man ha respekt for begge sider av saken, da det finnes gode argumenter både for og mot å konkurrere.