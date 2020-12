Frykter for ungdommen etter avgiftskutt: – Jeg er utrolig skuffa

Generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross er misfornøyd med at avgiftene på snus, sjokolade, vin og øl settes ned på nyåret. Det skjer som følge av Fremskrittspartiets gjennomslag i budsjettforhandlingene med regjeringen.

I følge Frp blir eksempelvis en en pakke snus type Skruf Løs C3 14 kroner og 81 øre billigere, og Skruf White S3 blir 7 kroner og 76 øre billigere.

Ross rister på hodet over endringene.

– Flere kan begynne å snuse

– Jeg er utrolig skuffa. Dette kommer til å gå utover folkehelsa, sier Ross til TV 2.

Hun viser til at hele 1 av 3 krefttilfeller kan forebygges.

– Det aller viktigste i den sammenheng er pris. Vi vet at lavere pris stimulerer til økt forbruk. Dette er hele poenget med disse avgiftene, sier hun.

Generalsekretæren er spesielt bekymret for ungdommen, nå som prisen på snus settes ned.

– Vi vet at ungdommer er den mest prissensitive gruppen. Når prisen nå settes ned kan det føre til at flere ungdommer begynner å snuse. Det bekymrer oss, sier Ross.

Hun viser til rapporten «Health Taxes to Save Lives» fra 2019 utformet av en rekke nåværende og tidligere helsetopper, og økonomer. Blant de som har deltatt i arbeidet er vår egen helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Her nevnes spesifikt at det å heve avgiftene på tobakk vil gjøre mer for å bekjempe tidlig død enn noe annen helsepolitikk.

– Millioner dør tidlig

Lege Wasim Zahid er skuffet over at stortingsflertallet nå har valgt å sette ned avgiftene.

– Politikerne må jo bruke de verktøyene til de har til å oppmuntre folk til å ta bedre valg, sier Zahid til TV 2.

– Studier viser at det er millioner av mennesker verden over som dør for tidlig på grunn av bruk av tobakk, alkohol og sukkerholdig drikke, legger han til.

Han er bekymret for at det vil ha en negativ effekt på helsa til mange om vi nå får lavere priser på disse produktene.

– Vi vet at skatter og avgifter og pris har stor betydning for hva man velger å kjøpe, og dermed spis og drikke. Spesielt de som har dårlig økonomi og unge, sier legen.