Folkets bønn til regjeringen før juleanbefalinger: – Vær tydelig!

Onsdag klokken 12 skal regjeringen legge frem sine råd og anbefalinger om koronasituasjonen og julen. Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål om hvordan julefeiringen blir.

TV 2 får bekreftet at regjeringen skal svare på hvor mange personer som kan være samlet og hvilke regler som gjelder for avstand.

De fleste TV 2 snakker med er likevel mest opptatt av at regjeringen må komme med tydelige retningslinjer som er enkle å forstå og følge.

– Jeg er spent på hva de sier. Jeg håper de klarer å komme med noen tydelige råd, for det blir fort ganske forvirrende, sier Anne Gro Johansen.

Må kanskje feire alene

Det er spesielt ett spørsmål folk lurer på i forkant av pressekonferansen.

– Det blir veldig spennende å høre hvor mange man kan være samlet på juleaften, sier Kari Lisanger.

ALENE: Det kan være at Kari Lisanger må feire julen alene i år. Foto: Anna Myklebust Hodne / TV 2

For henne kan regjeringens anbefalinger avgjøre om hun må feire jul alene eller ikke.

– Det kan være at jeg må feire alene i år. Jeg håper jo selvfølgelig at de letter på regelen om at man bare kan være ti så jeg kan feire med familien til sønnen min, men det er viktig at det er trygt, sier Lisanger.

Hun har allerede forberedt seg på at det blir en anderledes julefeiring i år, og sier at hun skal få en fin jul uannsett.

– Jeg får bare ta det litt som det kommer, men det blir spennende å høre hva de sier på pressekonferansen. Det viktigste er at de gir et tydelig svar på hvor mange man kan være samlet, sier Lisanger.

Bekymret for smitte

Bjørn Andersen og familien har allerede bestemt seg for at de ikke skal invitere noen andre på julaften.

RETNINGSLINJER: Andersen håper regjeringen kommer med tydelige retningslinjer. Foto: Anna Myklebust Hodne / TV 2

– Vi har allerede tatt valget om at vi bare blir nærfamilien, så vi slipper å lure, sier Andersen.

Han tror det kan bli mye smitte i ferien og håper at regjeringen ikke slipper opp for mye.

– Vi har jo sett at det ofte er mest smitte i private sammenhenger, sier Andersen.

– Håper ikke de snur

Anne Gro Johansen og mannen Bård Brækken har gått utifra at regelen om at man kan være ti stykker samlet gjelder for julen også.

– Jeg håper virkelig ikke de endrer på den regelen, sier Johansen.

De skal følge med på pressekonferansen og håper at de får svar på det de lurer på.

– Det blir spennende å høre hva de sier, men folk må jo også tenke selv. Hvis man har familie i risikogruppen eller skal feire med folk som er sårbare så må man ta hensyn til det, sier Brækken.

Håper på lettelser

Miranda Ramazani skal også følge spent med på regjeringens pressekonferanse.

– Jeg tror kanskje de åpner for at store familier kan feire sammen. Det er veldig trist hvis man ikke kan feire med hele familien, sier Ramazani.

FAMILIE: Miranda håper alle kan få feire med familien sin. Foto: Anna Myklebust Hodne / TV 2

Hun kom til Norge fra Italia for syv år siden og elsker den norske julefeiringen.

– I år blir det bare den nærmeste familien, også håper vi at niesen vår kan feire sammen med oss, sier Ramazani.