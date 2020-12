Michael Bolton ble rørt til tårer da Matoma fortalte om dette

De siste årene har bygdegutten Tom Stræte Lagergren (29), kjent som «Matoma», reist verden rundt og spilt for millioner av mennesker.

29-åringen har samarbeidet med noen av verden største artister; Jason Derulo, Dua Lipa, Enrique Iglesias, Will Smith, Jennifer Lopez, Eminem og Jay Z for å nevne noen.

Da Matoma besøker God kveld Norge studio forteller han at han ikke trodde sine egne ører da han fikk vite at Michael Bolton hadde vist interesse for ham.

Overrasket av manageren

EKSLUSIVT: Matoma forteller om det uvanlige samarbeidet med Michael Bolton. Foto: Martin Habbestad

Han innrømmer at han har hatt en bucketlist over artister han har håpet å samarbeide med, og at Michael Bolton definitivt var en av dem.

– Manageren min visste at jeg var fan av Michael Bolton, og sa «jeg har en stor overraskelse til deg. Jeg vet ikke hvordan jeg skal si dette, men her kommer det: Michael Bolton er fan av deg», sier han og viser med hele kroppen hvor sjokkert han ble.

Artisten forteller at moren hans fikk bakoversveis da hun hørte at de to skulle lage en sang sammen.



– En legende

Michael Bolton står bak den ikoniske sangen «When a man loves a woman». Programleder Niklas Baarli spør hvor mange barn det antas at har blitt lagd til den låta.

– Det må være millioner, sier Matoma.

Han forteller at da de skulle begynne å jobbe sammen, var det veldig åpent hva de skulle få ut av det.

– Han er jo en legende. Men det er en stund siden. Det er liksom ikke sånn at du bare smekker på han en populærlåt og tenker at det kommer til å funke.

Likevel ønsket Matoma at de to skulle gå i studio sammen. Han forteller om hvor ydmyk han opplevde Bolton.

– Så snill og god og profesjonell. Han gikk der og hilste på alle; teknikere og assistenter. Det forundret meg at i løpet av fem minutter kunne han navnet på alle. Kom det noen med en kaffekopp så takket han de med navn.

Et ønske som gikk i oppfyllelse

Da det ble klart at de to artistene skulle gjøre et samarbeid, satt de seg ned for å bli kjent. Bolton fortalte at han ikke slo gjennom som artist før han var 36 år gammel, allikevel han begynte med musikk allerede som 14-åring.

Det var ikke gitt at det var en julelåt som skulle komme ut av samarbeidet. Det første møte fant sted i november i fjor, og praten gikk automatisk over på juleprat.

Matoma fortalte Bolton om en følelsesladd flytur hjem fra Australia en gang i desember. Han kjente på hvor tungt det var å være så mye borte fra kjæresten, samtidig som han hørte på sangen «hem'att tel jul».

– Han fikk tårer i øya, og fader detta var så rørende. Også sa jeg at jeg alltid har hatt lyst til å lage en julelåt, og da sa han «tuller du, jeg også».

Nå, et år senere, gir de endelig ut låta «It's Christmas time».

Glad i jula

Matoma forteller om jula i hjembygda Flisa, med snø, skog og det han mener er en av Norges fineste julegater. Han sier han har sterk tilknytning til jula.

– Far min har alltid solgt julenek og jeg har alltid vøri med på det. Så stod du ute og frøys litt og holdt deg i aktivitet og hørte på julemusikk. Også var det inn å drekke gløgg og laga pepperkaker, sier 29-åringen.

Programleder Marte Bratberg påpeker at bare stemmen hans i seg selv er et juleeventyr. Det sier Niklas Baarli seg enig i;

– Jeg fikk lyst på gløgg og julenek jeg nå. Jeg har aldri hatt julenek, men nå fikk jeg lyst på det, sier programlederen.