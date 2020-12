Mener Storbritannia har gjort et «politisk kupp»

Onsdag ble det kjent at koronavaksinen til selskapene Pfizer og BioNTech er godkjent i Storbritannia. Landet forbereder nå oppstart av vaksinering allerede i neste uke.

Norge følger ikke etter, men fortsetter på den tidsplanen som er lagt. Dermed må nordmenn vente på svar i noen uker til.

Men det er med det rette, mener flere EU-politikere, som kritiserer Storbritannia for måten de har gjort dette på.

Reuters skriver at flere ser på statsminister Boris Johnsens avgjørelse på som «et politisk kupp».

RETNING UK: Et vogntog med de første vaksinene på vei ut fra Pfizer-fabrikken i Puurs i Belgia. AP Photo/Virginia Mayo) Foto: Virginia Mayo

Nødprosedyre

Sigurd Hortemo i Legemiddelverket sier at de vil vente til EU-kommisjonen fatter en endelig beslutning.

– Storbritannia har valgt å ta i bruk en nødprosedyre. Det vil si at de nå tar i bruk vaksinen uten en formell godkjenning, sier hun.

Han presiserer at denne muligheten finnes i hele Europa, men at Norge ønsker å undersøke vaksinen nærmere, og satser på det som kalles betinget godkjenning.

Legemiddelverkets Steinar Madsen forklarer at Storbritannia har fått nødtillatelse til å ta i bruk ett produksjonsparti fra en vaksine som foreløpig ikke er formelt godkjent i sin helhet.

Han legger likevel til at vaksinen er allerede prøvd ut veldig godt gjennom store studier.

Tør ikke juble enda

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til TV 2 at det er positivt at vaksineutprøvingen har kommet så langt som det har gjort. Men at vi ikke kan forhaste oss her i Norge av den grunn.

AVVENTER: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier at vaksinenyheten i Storbritannia ikke vil påvirke Norges vei videre. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Storbritannia har vurdert at behovet for vaksine er så stort, at de ikke kan vente på en formell godkjenning, sier han og legger til at Norge anser det som tryggest å vente på et endelig formelt svar.

– Ut fra koronasituasjonen i Norge nå, vi har altså tid til å vente?

– Det er viktig å gjøre dette grundig, det skaper også tillit til dem som selv skal velge å ta vaksinen.

– Så vi kan ikke juble her i Norge over Storbritannias vaksinenyhet?

– Dette er en nyhet som egentlig ikke påvirker planene i Norge på noen måte. Det er en ren britisk vurdering, sier Nakstad.

Forventer svar rett før nyttår

Tidligere har Det europeiske legemiddelverket (EMA) opplyst at de skal holde møte den 29. desember. Der skal de avgjøre om det foreligger nok data til å godkjenne koronavaksinen fra Pfizer og BioNTech.

En talsperson for EU-kommisjonen skriver at EMAs prosedyrer er den beste myndighetene til å «sikre alle EU-borgerne tilgang til en sikker og effektiv vaksine», skriver Reuters.

– Vi har gitt oss selv tid til å bruke fire uker nå. Hvis EMA kommer frem til at dataene er gode, så kan EU-kommisjonen godkjenne rett over nyttår, sier Hortemo.

Ingen nød

Madsen forklarer at det resulterer i et klarsignal for Norge, som gjør at vaksineringen kan starte kort tid etter nyttår.

Hortemo sier at prosedyren som EU har valgt er mer formell og lik den de vanligvis bruker i godkjenningen av andre vaksiner.

På onsdagens pressekonferanse sier helseminister Bent Høie at Norge har et samarbeid med Europa som ikke inngår bruk av nødprosedyrer.

– Og så er det sånn at Storbritannia ikke er en del av det felles europeiske innkjøpssystemet som Norge, så vi har en egen avtale på leveranse, sier Høie.

Kritikk

Lederen i det britiske legemiddelverket, June Raine, svarer på kritikken fra EU og andre land på med å si at de jobber ut fra internasjonale standarder.

– Målet er ikke å være først, men å ha en sikker og effektiv vaksine, sier Tysklands helseminister, Jens Spahn, på en pressekonferanse.

Den tyske EU-politikeren Peter Liese mener at det Storbritannia gjør er problematisk.

– Jeg ser på denne avgjørelsen som problematisk, og jeg anbefaler andre EU-land om å ikke gjøre det samme, sier han.

– Noen uker med grundige undersøkelser av Det europeiske legemiddelverket er bedre enn en forhastet markedsføringstillatelse for en vaksine, sier han.