Veteranduo det lukter gull av

EM 2016! Det er sist de norske håndballjentene sto øverst på seierspallen i et mesterskap. Det er fire år siden. En må faktisk tilbake til 2004 for å finne sist Norge har opplevd en så lang gulltørkeperiode.

Da Gro Hammerseng-Edin løftet trofeet i Budapest, var det første gang siden VM på hjemmebane i 1999.

Derfor er det på tide med norsk gull igjen nå. Hvis ikke er jeg redd man er i ferd med å miste litt av den respekten som har ligget som en aura rundt Norge siden nettopp 2004.

For ingen har hatt lyst til å møte Norge. Det er laget man har ønsket å unngå. Å være et lag motstanderne ikke tror de kan slå gir en mental fordel, spesielt når en ikke er helt på topp. Men fra å være den soleklare gullfavoritten i hvert eneste mesterskap, så er man i ferd med å bli et lag i mengden. I en samlebås med land som Russland, Nederland, Frankrike og Spania. Og bare et lite hakk foran en rekke andre nasjoner.

Derfor blir dette mesterskapet veldig viktig for Thorir Hergeirsson og jentene hans. Dette er sjansen til å gjenvinne både tronen og respekten.

To strake mesterskap uten finale

De to siste mesterskapene er det ikke en gang blitt finale på Norge. Jeg vet det høres blasert ut, men det har liksom vært forventet at Norge skal være i finalen. Og så har det hendt at man har tapt en finale nå og da, men det har vært til å leve med for et bortskjemt publikum.

Ser en på de to siste mesterskapene så er det en som har vært sårt savnet. Men nå er Nora Mørk tilbake. Hun er nok ikke i sin beste form nå, men selv etter nesten to år på sidelinjen så er hun et aktivum og en som tiltrekker seg mye oppmerksomhet fra motstanderne. Det gir rom for andre.

Men den største utfordringen for Norge de to siste årene har ikke vært at man har manglet Mørk. For problemene har vært i forsvar.

Jeg skrev for noen år siden en blogg hvor jeg tok opp det jeg kalte «Generasjon Angrep». Den gylne norske angrepsgenerasjonen som har dominert landslaget de siste årene. Som kanskje er det beste Norge noensinne har hatt å by på offensivt, men som dessverre har vært langt unna verdensklasse i forsvar.

Det er ikke så rart at Hergeirsson er blitt gråere og gråere i luggen de siste årene. For å komponere den beste oppstillingen har ikke vært enkelt. Spillere som Stine Bredal Oftedal, Nora Mørk og Heidi Løke har vært blant de aller beste i verden i sine posisjoner i angrep. Samtidig skulle han gjerne ha byttet ut alle tre i forsvar. Det har ikke vært mulig, så da er det blitt en del kompromisser, som ikke alltid har slått like godt ut.

«Gull-Marit» tilbake

Men hvis en går tilbake til EM 2016. Til sist Norge tok gull, så finner en et interessant navn. Et navn som ikke har vært i noen mesterskapstropp siden da.

MEDALJEGROSSISTENE KARI AALVIK GRIMSBØ – 9 titler

OL-gull: 2008, 2012

VM-gull: 2011, 2015

EM-gull: 2006, 2008, 2008, 2014, 2016 LINN-KRISTIN RIEGELHUTH KOREN – 8 titler

OL-gull: 2008, 2012

VM-gull: 2011 EM-gull: 2004, 2006, 2008, 2010, 2014 KAROLINE DYHRE BREIVANG – 8 titler

OL-gull: 2008, 2012

VM-gull: 2011

EM-gull: 2004, 2006, 2008, 2010, 2014 MARIT MALM FRAFJORD – 7 titler

OL-gull: 2008, 2012

VM-gull: 2011

EM-gull: 2006, 2008, 2010, 2016 CAMILLA HERREM – 7 titler

OL-gull: 2008, 2012

VM-gull: 2011, 2015

EM-gull: 2008, 2010, 2016 KARI METTE JOHANSEN - 7 titler

OL-gull: 2008, 2012

VM-gull: 2011

EM-gull: 2004, 2006, 2008, 2010 KATRINE LUNDE – 7 titler

OL-gull: 2008, 2012

VM-gull: 2011

EM-gull: 2004, 2006, 2008, 2010



Marit Malm Frafjord var forsvarssjef da Norge vant sitt siste mesterskap, Nå har veteranen fått tilbake lysten på landslagsspill, og er tilbake i troppen. Det kan vise seg å være viktigere enn at Mørk er på plass igjen. For Norges suksessoppskrift har alltid vært strålende forsvar- og målvaktsspill, etterfulgt av lynhurtige kontringer.

Og det får oss videre til et tredje comeback, som kanskje blir den viktigste årsaken til at jeg nå tror Norge tar gull.

Blir Lunde gullfuglen?

At Katrine Lunde meldte seg til tjeneste gjorde Norge til den største favoritten i min bok.

Det er kanskje å dra comebackbegrepet litt langt å si at Lunde gjør comeback. Men hun takket nei til EM-deltakelse på grunn av graviditet. Etter at hun ulykksalig mistet det ufødte barnet, så sa hun ja til å være med til Danmark.

Det står enorm respekt av avgjørelsen til Lunde. Å miste et barn er en stor påkjenning. Spesielt når en er kommet så langt at en har offentliggjort at en er gravid. Når hun da velger å spille EM, så viser det en enorm mental styrke. Men det kan være at det å gå inn i EM-boblen, med det fokuset Lunde har når hun spiller håndball, kan være med på å ta tankene bort fra sorgen.

Lunde får ikke med seg de tre kampene i gruppespillet, men når hun er på plass fra hovedrunden, så har Norge en målvakt i verdensklasse. Noe som er helt essensielt hvis en ønsker å kjempe om gull.

Kan få EMs beste målvaktsduo

Silje Solberg er fortsatt ikke friskmeldt etter at hun testet positivt på Covid-19 for noen uker siden. Dermed starter Norge mesterskapet med Emily Stang Sando og Rikke Granlund som målvakter.

Stang Sando og Granlund er gode målvakter, men de er langt unna verdensklasse. Og de er ikke burvokterne som garanterer Norge stabilt godt målvaktsspill gjennom et langt mesterskap.

Men de skal være gode nok til å få Norge gjennom gruppespillet, og til hovedrunden er i hvert fall Lunde klar. Så blir det spennende å se om Solberg rekker EM i det hele tatt. Gjør hun det kan Norge gå inn i finalehelgen med mesterskapets beste målvaktsduo.

Koronaregimet en fordel?

En skal heller ikke undervurdere EMs strenge koronaregime. Dette kan fort slå ut positivt for Norge.

Norge har alltid vært i særklasse når det gjelder forberedelser. De er også best på å stenge ute tidstyver og å holde fokus på det som er viktig. Derfor er jeg overbevist om at man allerede har avdramatisert de strenge reglene og funnet positive sider ved den isolerte tilværelsen de får i Danmark.

En annen faktor som gjør Norge til favoritter er at de andre medaljefavorittene stiller sterkt svekket.

Frankrike:

Frankrike er de eneste som stiller bortimot fulltallige. De mangler bare Allison Pineau. Men veteranen har spilt en mindre og mindre rolle de siste årene, så det blir ikke det største tapet.

Men de franske jentene var alt annet enn imponerende under fjorårets VM. Det blir spennende å se om ringreven Olivier Krumbholz klarer å motivere jentene sine til å forsvare EM-gullet fra 2018.

Norge kan altså få EMs beste målvaktsduo i sluttspillet, men når mesterskapet starter så er det Frankrike som står best rustet bakerst. Veteranen Amandine Leynaud så lenge ut til å gå glipp av EM, men sluttet seg til troppen på søndag. Sammen med Laura Glauser og Cleopatre Darleux stiller «Les Battantes» med intet mindre enn tre målvakter av ypperste klasse.

Nederland:

Nederland tok endelig steget opp på øverste nivå av seierspallen under VM i fjor.

Da var Estavana Polman den store spilleren. Med 58 mål og 43 målgivende pasninger toppet hun poengligaen i mesterskapet, og var svært sentral i hollendernes angrepsspill. Hun ble også fortjent kåret til VMs beste spiller.

Men Polman er en av mange håndballspillere som har pådratt seg et avrevet korsbånd i 2020, og er derfor ikke med i EM. Når Nycke Groot ikke har fått tilbake lysten på landslagshåndball, så er det en stor svekkelse for Nederland.

I stedet blir det veteranen Lois Abbingh som må dra lasset for Nederland, og så blir det spennende å se om stortalentet Dione Housheer kan vokse seg inn i rollen som playmaker.

Men det skal godt gjøres at nederlenderne klarer å følge opp fjorårets VM-gull.

Russland:

Når Russland har alle sine beste med, så er det en nytelse å se dem spille håndball. Og etter at Ambros Martin overtok jobben som landslagssjef fra Jevgenij Trefilov, så er elementet med total melt down på benken borte.

Martin må nå klare seg uten sin beste spiller (Anna Vyakhireva), sin beste forsvarsspiller (Anna Sen), sin beste skytter (Elena Mikhailitsjenko) og en av sine beste playmakere (Jaroslava Frolova). Det skal merkes i et EM.

Men russerne skal likevel ikke avskrives helt. For Daria Dmitrijeva og Jekaterina Ilina er tilbake etter å ha gått glipp av fjoråets VM-bronse. Og dette kan bli mesterskapet stortalentet Olga Skorobogatsjenko endelig slår ut i full blomst.

Spania:

Spania overrasket mange med å gå til VM-finale i fjor. Uten de helt store stjernene, så var de svært nær ved å gå helt til topps.

Nå er det kanskje litt urettferdig ikke å kalle Nerea Pena og Alexandrina Barbosa for stjerner, men de er ikke blant spillerne en først nevner når en skal snakke om verdens beste spillere.

Spania har den tydeligste kampplanen. De er ekstremt lojale mot spillemønster og taktikk – i begge ender av banen. Noe som løfter kollektivet opp på et høyere nivå.

Men de er likevel avhengige av individuell storhet, og den er det først og fremst Pena og Barbosa som står for.

Denne gangen blir børen tyngre på Penas skuldre. For Barbosa er nok et medlem av «korsbåndklubben», og er derfor ikke med til EM.

Det er et stort tap for Spania. Barbosa toppet både toppscorerlisten og assiststatistikken for Spania i VM. Bare Estavana Polman, Ryu Eun-hee og Stine Bredal Oftedal hadde flere målpoeng enn henne.

Danmark:

En skal aldri avskrive Danmark, spesielt ikke på hjemmebane.

Danskene har fått et stort løft med Jesper Jensen på benken. Den tidligere playmakeren har et klokt håndballhode, og klarer å formidle tankene sine til spillerne.

Nå ser Danmark ut som et lag med plan og fasong. Og da kan de bli farlige, selv om de ikke får altfor mye støtte fra koronaglisne tribuner.

Mye står og faller med om målvakt Sandra Toft blir helt frisk og i god form. Gjør hun det så er danskene absolutt å regne med.

Sverige:

Sverige blir også spennende å følge. Har fått en luring på benken i Tomas Axnér. Bakover ser svenskene sterke ut. Får de Isabelle Gulldén i slag, så kan de gulblå overraske mange.

Vil merke savnet av Hanna Blomstrand, som er skadet. Urutinerte Nina Dano er nå eneste høyreback i troppen, så vi vil nok se Nathalie Hagman en del bak på banen eller så blir høyrehendte Emma Lindqvist flyttet ut til høyre. Håpet er å få Blomstrand klar for spill senere i mesterskapet.

På papiret ser ikke Sverige så imponerende ut, men kan Axnér få jentene sine med på et og annet overraskende taktisk grep, så kan de gjøre det bra.

Serbia:

Serbia kan være en liten dark horse. De har fått i stand en liten reunion for «class of 2013». For første gang siden VM-sølvet på hjemmebane er alle stjernene samlet igjen.

Andrea Lekic, Kristina Liscevic, Katarina Krpez-Slezak og alle de andre har nok håndball i seg til å gjøre livet surt for de fleste.

Men det er godt voksne damer serberne kommer med. Klarer de å få gjengen til å fungere sammen utenfor banen og dra i samme retning på, så kan de fort kjempe om en semifinaleplass. Men går de sure, så går de skikkelig sure.

Rest of the pack:

Romania har nok rotet seg så godt inn i et koronamareritt at de neppe kan regne med å kjempe om en semifinaleplass. Viktige Crina Pintea blir ikke å se i EM. Det er et stort tap for rumenerne. Cristina Neagu må nok en gang dra lasset.

Tyskland har vist de siste årene at de kan glimte til i enkeltkamper, men de holder neppe et helt mesterskap denne gangen heller. Må også starte mesterskapet uten landslagssjef Henk Groener på benken. Han er fortsatt i karantene etter at han ble smittet med Covid-19.

Ungarn har et veldig spennende lag på gang, men dette mesterskapet kommer nok for tidlig for Noemi Hafra og lagvenninnene. Det er også et lite spørsmål rundt treningsgrunnlaget til ungarerne. Med flere smitteutbrudd i storklubbene Györ og Ferencvaros, så har karantenene vært mange, med brudd i treningsarbeidet.

Slovenia er også spennende. De viste i VM 2019 at de absolutt kan yppe med de beste. Blir Ana Gros skadefri, så er hun en potensiell toppscorer i EM. Tjasa Stanko fikk virkelig vist seg fram i VM i fjor, og nå er også Elizabeth Omoregie klar for sitt første mesterskap. Men noen medaljekandidat er de ikke.

Montenegro, Kroatia, Polen og Tsjekkia blir nok noen nummer for små denne gangen, og kommer neppe til å kjempe om noen semifinaleplasser.

Det er gøy når det er mange om beinet, men på papiret er nok Norge og Frankrike de to beste lagene. Så kanskje det er tid for norsk revansje etter VM-finalen i 2017?

Uansett er det deilig at EM endelig kommer i gang. Og da er det bare å si heia Norge. For dette kan bli skikkelig gøy. Og kanskje får vi endelig høre Camilla Herrem synge «Tore Tang» med gullhatt igjen.