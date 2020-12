Meteorologen advarer: – Det gjelder å være godt skodd

Vinteren er i anmarsj, og man ikke har byttet til vinterdekk på bilen bør denne uken være en god anledning.

Flere steder i landet, blant annet i hovedstaden er det nå glatt både på veier og i gangfelt. Nå varsler meteorologen at det kan bli utfordrende forhold også resten av uken.

– Vi ser at det er minusgrader på morgenkvisten i indre strøk i hele Sør-Norge. Er det fuktig kan det bli glatte veier, sier Ina Ynnesdal, vakthavende meteorolog i StormGeo.

Hun sier at de neste dagene kan bli preget av vanskelige kjøreforhold. Spesielt må man være oppmerksom dersom man kommer fra kyststrøk og skal kjøre innover i landet.

– Det vil komme en god del nedbør på Sørlandet og Østlandet etter hvert. Det kan komme som snø og sludd i indre strøk, mens temperaturen vil ligge like over null ved kysten. Det kan det nok skape utfordringer. Om man for eksempel skal kjøre fra kysten kan man ikke bare sette seg i bilen og tenke at dette går greit, sier Ynnesdal.

På Vestlandet er det plussgrader langs kysten, men også der kan det nå bli ulike forhold langs kysten og litt inn i landet.

– I Bergen er det plussgrader, så der kommer nedbør som regn, men i indre strøk, som i Voss, nærmer det seg null, sier hun.

Forholdene kan også føre til at mang en fotgjenger også kan måtte belage seg på en tur ned på asfalten de neste dagene, for nå starter broddesesongen.

– Det gjelder å være godt skodd, både i bil og når man skal ut og gå, sier meteorologen.