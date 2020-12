41 koronasmittet etter swingersfestival: – Vi trodde at dette skulle bli en suksess

Amerikanske par strømmet til «Naughty in N'awlins» for å ha sex og feire sin egen livsstil. Bare noen dager senere gikk koronaalarmen.

250 personer deltok på den fire dager lange swingersfestivalen «Naughty in N'awlins» i New Orleans i oktober.

Mens det i fjor deltok over 2000 personer på festivalen, som beskriver seg selv som «verdens største livsstilsfestival», hadde arrangørene på grunn av koronapandemien tatt sine forholdsregler.

Samtlige deltakere måtte ifølge The New Orleans Advocate testes for viruset eller antistoffer før de sjekket inn på NOPSI Hotel.

– Over femti prosent av våre deltakere hadde antistoffer, og de aller fleste ble testet like før eventet, skriver festivalens arrangør Bob Hannaford (54) i sin egen blogg.

EGEN ETASJE: Festiavlarrangørene gjorde om en hel etasje på hotellet for å legge til rette for swingerne. Foto: Naughty Events

Erotiske ball og lekerom

«Naughty in N'awlins» har blitt arrangert helt siden 1998.

I år forhørte arrangørene seg med The Itty Bitty Titty Commitee, som er pornobransjens medisinske fagråd, for å unngå et smitteutbrudd under festivalen.

De avgjorde at kun gifte par som aldri tidligere har byttet partnere fikk lov til å delta aktivt.

Gifte par som tidligere har byttet partnere, ble oppfordret til å kun være tilskuere og heller komme tilbake i 2021.

«Vi har reservert en hel etasje på hotellet og gjort det om til lekerom. Vi har grupperom, private rom, et mørkt rom, huler, et rom for single, et for kun kvinner, semi-private rom, et rom for leketøy, for Sybian (sexmaskin, journ.anm.) og mye, mye mer,» lød invitasjonen.

– Munnbind er den nye kondomet

Under festivalen kunne parene ifølge The New Orleans Advocate delta på «erotiske ball», møtes i det som ble kalt «lekerom» på en swingersklubb.

Alle par ble oppfordret til å bruke munnbind og å holde avstand – noe som viste seg å være vanskelig ettersom det tross alt var snakk om en swingersfestival.

Før festivalen gikk av stabelen, sa Hannaford dette til samme nettsted:

– Munnbind er den nye kondomet. Ingen liker å bruke det, men vi vet at vi må.

Han innrømmer at han og medarrangørene trodde at festivalen var en stor suksess, helt til bomben slo ned bare noen dager senere:

41 av deltakerne ble smittet med korona. En av disse måtte legges inn på sykehus.

REFLEKSJONER FRA BOB: Bob Hannaford har illustrert blogginnlegget sitt slik. Foto: Faksimile

Slappet mer og mer av

Festivalen fant sted bare dager før det ble avgjort at maksimalt hundre personer kan samle seg innendørs, og 150 personer kan samles utendørs, i New Orleans.

– Hvis jeg kunne spolt tiden tilbake, hadde jeg ikke arrangert dette eventet igjen, skriver Hannaford i bloggen.

Han skriver at han har det tungt etter smitteutbruddet på festivalen.

– Det tynger meg, og kommer til å fortsette å tynge meg helt til alle er hundre prosent friske, skriver han.

Skylder på seg selv

Hannaford og kollegene har pratet med de koronasmittede swingerne, og hevder at deltakerne skylder på seg selv.

– I nesten hvert eneste tilfelle, fortalte de at de var super-påpasselige de første to dagene, onsdag og torsdag, men så slappet de litt mer av på fredag. Så sa de: «Fuck it, det er den siste dagen vår, og mange innrømmet at det at de slappet av den siste dagen trolig er årsaken til at de endte opp positive», skriver han.

– Jeg syntes at vi var ansvarlige

Hannaford er overbevist om at han gjorde alt riktig da han arrangerte en swingersfestival midt under pandemien.

– Jeg syntes at vi var ansvarlige og gjorde alt riktig i disse tider. Jeg hadde ikke gjort det igjen hvis jeg visste det jeg vet nå, skriver han.