Comeback for Mowinckel: – Hun er ledestjernen

Til helgen er det klart for TV 2-sendt super-G i verdenscupen i alpint. På startstreken i sveitsiske St. Moritz vil Ragnhild Mowinckel (28) stå, for første gang på over halvannet år. Det bekrefter Norges Skiforbund onsdag.

Også Mina Fürst Holtmann (25) og Kajsa Vickhoff Lie (22) stiller i St. Moritz. For sistnevnte blir det årets sesongdebut.

TV 2s alpinekspert Nina Haver-Løseth tror det vil ha en positiv innvirkning på resten av landslaget at Mowinckel er tilbake.

– Det har innmari mye å si for laget. Ragnhild er ledestjernen. Hun er den med mest erfaring og den som har prestert best før hun ble skadet. Hun er en viktig del av grunnmuren, spesielt på fartssiden.

Eksperten har følgende å si om forventningene knyttet til Mowinckels comeback:

– Alle rundt vet at kjøringen hennes er god nok til å kjempe om pallen når hun er trygg. Det handler om å ta de små stegene på veien dit.

– Jeg håper hun klarer å gå inn med senkede skuldre. Hun må tørre å være tålmodig. Det å gi seg selv tid nå i begynnelsen er viktig, og der er hun god. Det er tryggheten som må bygges opp igjen, sier Haver-Løseth.

Skadeplaget

Mowinckel har vært meget skadeplaget de siste to årene. I 2019 røk hun korsbåndet to ganger. Først etter et stygt fall på utfortrening i Andorra i mars 2019, så igjen i november. Tidligere i år innrømmet Mowinckel overfor TV 2 at hun den gang vurderte å legge opp for godt.

– Erfaring kan ha mange fordeler, men når du får vite det her syns jeg det var jævla dritt. For da veit du hva du skal gjennom, og du veit hvor langt bak det kommer til å sette deg, sa hun om skaden den gang.

Mowinckel overrasket stort da hun tok to sølvmedaljer fra OL i PyeongChang i 2018, i disiplinene storslalåm og utfor. Hun har også en bronsemedalje fra VM 2019, samt en rekke pallplasseringer i Norgesmesterskapet og junior-VM.

Du kan se de norske kvinnene i aksjon på TV 2 og TV 2 Sumo lørdag fra kl. 11:25.