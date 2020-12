NRK og TV 2 skal vise fotball-VM for herrer i 2026

NRK og TV 2 har sikret seg rettighetene til å vise fotball-VM for herrer i 2026.

– Vi gleder oss stort til å kunne vise fotball-VM fra USA, Mexico og Canada i 2026 på NRK og TV 2, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i NRK og administrerende direktør og sjefredaktør Olav T. Sandnes i TV 2.

TV 2 og NRK har allerede rettighetene til EM i fotball for herrer i 2021 og EM i fotball for kvinner i England i 2022, samt fotball-VM for herrer i Qatar i 2022.

Tidligere i høst sikret NRK og TV 2 rettighetene til å vise EM for herrer i Tyskland i 2024 og EM i 2028. I tillegg har TV 2 rettighetene til å vise European Qualifiers og UEFA Nations League fra 2022 til 2028.

Olav T. Sandnes og Thor Gjermund Eriksen er glade for å kunne videreføre samarbeidet om nye store sportsrettigheter.

– Denne avtalen sikrer at våre to allmennkringkastere i lang tid fremover får vist det fremste av mesterskap til et bredest mulig publikum, sier TV 2-sjef Olav T. Sandnes.

– Dette styrker et allerede omfattende fotballtilbud på NRK og TV 2. Vi ser frem til å samarbeide for å gi seerne en best mulig opplevelse fra alle disse mesterskapene, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Sandnes ser frem til å dele mesterskapet med NRK.

– Jeg tror de fleste i Norge har fått med seg at samarbeidet mellom TV 2 og NRK har vært usedvanlig godt. At vi sammen klarer å løfte store mesterskap, synes vi er verdt å videreføre, sier Sandnes.

– Hvor mye betaler dere?

– Altfor mye, som vanlig, smiler Sandnes.

– Men vi mener det er verdt det. Vi mener det norske landslaget er det ypperste vi kan vise, sier Sandnes.

– Men da må Norge først komme seg til VM?

– Ja, og det forventer vi nå, humrer han.

NRK-sjef Eriksen forteller at kampen om internasjonale sportsrettigheter er tøff.

– Den er beinhard, og den blir tøffere og tøffere for hver gang vi kjøper rettigheter. Vi hadde ikke klart det alene. Ved å samarbeide sikrer vi at det blir tilgjengelig for det norske folk, sier Eriksen.

60 av VM-kampene i 2026 spilles i USA. 10 spilles i Mexico og 10 spilles i Canada. 48 nasjoner skal delta i mesterskapet. Det skal deles opp i 16 grupper med tre lag i hver gruppe. De to beste lagene i hver gruppe avanserer til 16-delsfinale.