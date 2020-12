Lege advarer: Småbarnsmor fikk hjerneskade etter å ha spist sushi

Amerikanske «JC» angrer bittert på at hun lot seg friste av sushirestene i kjøleskapet. Nå går skrekkhistorien hennes verden rundt.

– Fisken smakte litt surt, men hun tok litt soyasaus på det for å maskere smaken, sier lege og professor ved University of Illinois, Bernard Hsu (36).

På sin populære YouTube-kanal, hvor han kaller seg «ChubbyEmu», tar han opp sjeldne medisinske tilfeller han eller kollegene har vært borti.

Han har 1,7 millioner abonnenter, og i sin nyeste video forteller han om en amerikansk småbarnsmor han bare kaller «JC».

Kvinnen fikk en midlertidig skade på lillehjernen flere måneder etter at hun spiste gamle sushirester.

– Hjernen hennes slo seg av, sier Hsu.

Merket ingenting før etter fire måneder

Det var først fire måneder etter måltidet, at 34-åringen brått ble inkontinent, fikk hallusinasjoner og store problemer med å sove.

Bernhard Hsu sier at JC sa at hun først hadde opplevd søvnløshet, deretter nervøsitet og angst, og at det var som om «hjertet banket i nakken».

Hun fikk kramper i magen og følte at magen ristet hver gang hun var på do.

– Det føles som at en fisk spreller rundt i magen, sa hun til ektemannen, som Hsu kaller Jonathan.

En natt så hun hvordan «noe levende» krøp under huden på underarmen. Like etter mistet hun følelsen i hendene og føttene, samtidig som hun tisset på seg.

Uten å ha sovet noe på flere dager, ble hun fraktet til sykehus.

Legene fant ingenting galt.

De mente at hun var stresset, og sendte henne til psykolog.

Sendt til psykolog

Samtalene med psykologen hjalp ikke. En kveld fant JCs ektemann henne i et hjørne.

«Hun satt og mumlet for seg selv, og ristet. Buksa hennes var våt,» forteller Bernard Hsu.

Hun besvimte og fikk nok en gang et epileptisk anfall, og igjen bar det til sykehuset.

Blodprøver viste at hun hadde ekstrem B12-mangel, og at hun derfor hadde skader på lillehjernen.

B12 er et vitamin som er av avgjørende betydning for DNA-produksjonen i kroppens celler. Norsk Helseinformatikk skriver at det ved langvarig og alvorlig mangel, kan alle kroppens organer bli skadet.

Plutselig bedre

Etter å ha fått en kraftig B12-sprøyte, ble JC brått bedre og skrevet ut med en oppfordring om å ta daglige B12-sprøyter.

To måneder senere var hun tilbake på sykehuset etter å igjen ha blitt psykotisk og fått epileptiske anfall.

UØNSKET GJEST: JC fikk bendelorm etter sushimåltidet. Foto: Bernhard Hsu

Til tross for at hun daglig hadde fått B12-injeksjoner, hadde hun nå mindre enn ti prosent av det som er vanlig å ha.

Det var nå legene fattet mistanke om at noe levde i tarmene hennes.

Tusenvis av egg

Legene analyserte JCs avføring, og fant tusenvis av egg i den. De oppdaget også flere biter av en bendelorm.

De spurte henne om hun hadde spist noe spesielt den siste tiden, og det var da JC kom på sushimåltidet hun hadde hatt for hele ni måneder siden.

UTE: En fiskebendelorm kan bli opp mot ti meter lang. Foto: Centers For Disease Control and Prevention

Hun fortalte at hun hadde kjøpt sushien på en bensinstasjon, og at den var fem dager gammel da hun spiste den.

Det tok ikke lang tid før legene kunne konkludere med at en potensielt gigantisk bendelorm hadde bodd i JCs tarmer i flere måneder, og påvirket nervesystemet hennes.

Kan bli ti meter

Bendelormen ble identifisert som en fiskebendelorm, som ifølge Store Norske Leksikon også kalles menneskets brede bendelorm.

Dette er en av de største bendelormene som kan infisere et menneske. De kan bli ti meter lange.

Den bruker gjerne fisk som mellomvert. Blir fisken spist av et menneske uten å være godt kokt, fryst eller stekt, utvikles den voksne bendelormen i tarmkanalen.

Der absorberer den B-vitaminer fra verten.

Dette kan forklare hvorfor JC brått følte seg bedre etter vitamininnsprøytningen på sykehuset, ettersom det ble sprøytet rett inn i blodårene henne slik at bendelormen ikke kunne stjele det fra magen og tarmen.

– Pass deg for sushirester

JC fikk én enkel dose med praziquantel, som er et legemiddel som blir brukt mot parasittsykdom.

34-åringen ble umiddelbart helt frisk igjen, og har ikke fått noen senskader.

– Pass deg for sushirester fra bensinstasjonen, avslutter Hsu.