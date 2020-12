Trump hinter om at han stiller i 2024

– Det har vært fire utrolige år. Vi prøver å få til fire nye år. Ellers møtes vi igjen om fire år, sa Donald Trump på en julemottakelse i Det hvite hus.

Trump fortsatte å anklage vinneren av årets presidentvalg, Joe Biden, for valgfusk, til tross for at justisminister William Barr tidligere på dagen hadde uttalt at det ikke finnes bevis for det.

– Det er definitivt et uvanlig år. Vi vant et valg. Men det liker ikke det. Jeg kaller det et stjålet valg, og det vil jeg alltid gjøre, sa Trump på julemottakelsen tirsdag kveld lokal tid.

Trumps tale ble strømmet direkte på sosiale medier av lederen for Det republikanske partiet i Oklahoma, Pam Pollard.

Det viste flere titalls mennesker samlet i samme rom i Det hvite hus, som sto tett sammen, og hvor mange ikke gikk med munnbind. Blant de frammøtte var en rekke medlemmer av Republikanernes nasjonalkomité (RNC).

