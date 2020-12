Betaling for Trump-benådning etterforskes

Samtidig etterforskes det om det er tilbudt store politiske donasjoner i bytte mot benådning fra president Donald Trump, viser rettsdokument som ble offentliggjort tirsdag.

Totalt har president Trump og hans kampanje samlet inn over 1,5 millarder norske kroner siden valgdagen. Disse har blant annet blitt brukt til å finansiere valgfusk-søksmålene som Trumps apparat av advokater har pumpet ut siden amerikanerne avla sin stemme.

Trump-administrasjonen har ikke villet kommentere den enorme pengeinnsamlingen overfor media.

Det 18 sider lange dokumentet er sladdet og det kommer derfor ikke fram hvem som etterforskes eller hvem benådningen var ment for.

Men dokumentet fra august avslører at personer er mistenkt for å ha drevet skjult lobbyvirksomhet mot tjenestemenn i Det hvite hus for å sikre benådning eller straffereduksjon og at det, i en relatert hendelse, ble tilbudt betydelige summer i politisk støtte i bytte mot en benådning.

Som del av etterforskningen er mer enn 50 datamaskiner, nettbrett, harddisker og andre digitale enheter beslaglagt, ifølge dokumentet.

Benådet sikkerhetsrådgiver forrige uke

Benådninger er vanlig mot slutten av en presidents periode og er tidvis politisk motivert da noen domfelte forsøker å utnytte kontaktene de har i Det hvite hus til å sikre seg en benådning.

I forrige uke kunngjorde president Trump at han hadde benådet sin tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn. Han erkjente seg i 2017 skyldig i å ha løyet til FBI om sin kontakt med Russland i ukene før Trumps innsettelse.

Flynn samarbeidet med spesialetterforsker Robert Mueller og ble avhørt 19 ganger.

– Det er en store ære for meg å kunngjøre at general Michael T. Flynn har fått en fullstendig benådning. Gratulerer til ham og hans fantastiske familie, jeg vet dere nå kommer til å ha en virkelig flott thanksgiving, skriver presidenten på Twitter.

I januar varslet han imidlertid at han ville trekke tilståelsen. Flynns forsvarere har hevdet at FBI forsøkte å få ham i en felle ved lokke ham til å lyve, en såkalt «perjury trap» – eller menedsfelle på norsk. Tanken er at FBI skal ha stilt spørsmål som de visste ville føre til at Flynn løy.

En benådning fra Trump vil ta saken ut av rettssystemet.

Omgjorde straff

Det er ikke den eneste gangen president Trump har benyttet presidentembete til å benåde venner og tidligere samarbeidspartnere.

Tidligere i år omgjorde Trump fengselsstraffen til sin mangeårige venn Roger Stone. Stone ble i februar dømt til tre år og fire måneder i fengsel for å ha løyet til Kongressen, påvirket vitner og hindret Kongressens gransking av om Trumps kampanje samarbeidet med russerne før valget i 2016.

Flere har håpt på benådning av Trump

Det er flere Trump-allierte som har uttalt at de håper på samme behandling som det blant annet Michael Flynn fikk.

To tidligere valgkampmedarbeidere, som jobbet for Trump, Rick Gates og George Papadopoulos, har også blitt dømt for for forhold knyttet til Russland.

Både Papadopolous og Gates er dømt for å ha løyet til FBI. Gates er i tillegg funnet skyldig i økonomisk bedrageri.

– Presidenten vet hvor mye de som har arbeidet for ham har måtte lide. Jeg håper han tar det med i vurderingen når og om han velger å benåde, sa Gates før han erklærte seg skyldig i tiltalen.

Andre domfelte Trump-allierte inkluderer presidentens tidligere advokat Michael Cohen og tidligere valgkampsjef Paul Manafort.

Cohen var i årevis presidentens Trump «fikser», men har siden domfellelsen brent alle broer til presidenten.

Manafort har på sin side forblitt lojal mot Trump, og soner for tiden en fengselsstraff på syv og et halvt år for blant annet skattesvindel.