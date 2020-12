NYT: Trump har diskutert benådning av sine tre eldste barn

Det skriver The New York Times.

Ifølge avisen skal Rudolph W. Giuliani ha snakket om en benådning med Trump i forrige uke.

Trump skal ha sagt at han er bekymret for en gjengjeldelse fra justisdepartementet under påtroppende president Joe Biden rettet mot de tre eldste Trump-barna, Donald Trump Jr., Eric Trump og Ivanka Trump, og svigersønn og rådgiver Jared Kushner.

Donald Trump Jr. har blitt etterforsket av spesialetterforsker Robert Mueller for kontrakter han skal ha inngått med russere som tilbød informasjon som kunne skade Hillary Clinton i valgkampen i 2016. Han ble aldri siktet.

Giuliani var under etterforskning så sent som i sommer av føderale påtalemyndigheter, mistenkt for å ha lovstridige hatt forretningsforbindelser i Ukraina. Advokaten ble også gransket for å vært delaktig i å avvise den amerikanske ambassadøren i landet.

Kushner ga falsk informasjon til føderale myndigheter om sin kontakt med utenlandske aktører da han skulle sikkerhetsklareres. Kushner fikk likevel en sikkerhetsklarering av presidenten.

Avisen skriver at det ikke er klart hva som er bakgrunnen for Trumps ønske om å forhåndsbenåde Eric Trump og Ivanka Trump og advokaten Giuliani

(©NTB / TV 2)