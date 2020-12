Ville teorier etter at denne forsvant – nå kan mysteriet være avslørt

Den mystiske monolitten som ble oppdaget midt ute i ørkenen i Utah har blitt omtalt verden over. Så forsvant den sporløst, men nå kommer en fotograf med nye opplysninger.

Det var forrige uke den lokale viltnemda i delstaten Utah i Usa, kom over et obskønt syn på mens de var på helikopteroppdrag.

Fra helikopter skulle de telle villsau i ørkenen, da en av dem plutselig fikk øye på noe som hørte hjemme i en science fiction-film.

Det fikk dem til å snu helikopteret på flekken, for å ta det mystiske objektet i nærmere åsyn.

– Han sa: Wow, wow, wow, du må snu, du må snu! Jeg svarte: Hva, og han bare: Det er en ting der borte, vi må se nærmere på den!

Oppdaget den mystiske gjenstanden

Milevis unna sivilisasjonen stakk en skinnende monolitt opp av den røde sanden. Ifølge helikopterpilot Bret Hutchings så det ut som metall-skulpturen, som han anslår var mellom tre og fire meter, var plantet der med vilje.

Siden den ble oppdaget, har diskusjonen gått på om det er et kunstverk, eller om vi må til det ytre rom for å finne svaret på mysteriet.

Hvem som har plantet monolitten, som anslås å være på mellom tre og fire meter, er det ingen vet.

Forsvant sporløst

For like plutselig som mystiske monolitten dukket opp, forsvant den.

I et innlegg på Facebook skriver viltnemda at den mystiske monolitten nå er fjernet.

– Vi har fått troverdige rapporter om at den ulovlig plasserte strukturen, omtalt som «monolitten», har blitt fjernet.

De benekter også selv å ha fjernet monolitten.

Forklarer hva som skjedde

En som hadde tatt turen for å fotografere det obskure objektet var Ross Bernards. Forrige fredag hadde han satt seg i bilen og kjørt i seks timer midt ut i ingenmannsland sammen med noen venner.

På instagram skriver Bernards om hva de opplevde på turen.

– Vi passerte flere biler som kjørte fra stedet på veien til den mystiske monolitten. Da vi kom frem var det en annen gruppe med skuelystne der, men de dro raskt etter at vi kom frem, skriver han.

Ifølge han hadde de da monolitten for seg selv i nesten to timer, da ting begynte å skje.

– Jeg hadde akkurat gjort meg ferdig med å fotografere monolitten i lys av månen, da vi hørte noen stemmer som nærmet seg.

De begynte da å pakke tingene sine, siden de ifølge Bernard følte seg ferdig med fotograferingen.

– Vi ville gi dem muligheten til å være der alene, slik vi hadde vært, forklarer han og fortsetter:

– Fire menn rundet hjørnet og to av dem gikk frem til monolitten. Den ene av dem dyttet til den et par ganger og sa: Får håpe du har tatt de bildene du trenger, skriver han.



Veltet den overende

Så begynte de ukjente å teste hvor mye monolitten tålte.

– Han gav den en kraftig dytt og monolitten stod plutselig skjevt. Så ropte han til kameraten sin at det ikke ville bli behov for verktøy, beskriver Bernard.

Ifølge fotografen sa da den andre typen da at dette er grunnen til at man ikke etterlater søppel i ørkenen.

– Så tok alle fire å dyttet til monolitten slik at den nesten veltet overende til den ene siden, før de så dyttet den til den andre siden og den gikk i bakken med et smell, skriver han.

Dermed var den mye omtalte monolitten veltet overende, og karene begynte arbeidet med å demontere den.

– De demonterte den raskt og trillet bitene av den bort i trillebår, skriver Bernard.

Så kom en av de fire mennene med en kryptisk beskjed til fotografen.

– En av dem så på oss og sa: Man kan ikke legge igjen spor, skriver han.

Hemmelig plassering

Nøyaktig hvor monolitten har stått plassert, har vært hemmelig for offentligheten. Årsaken er at myndighetene ikke har ønsket at nysgjerrige folk skal gå seg vill i ørkenlandskapet.

Men ikke overraskende har noen skuelystne funnet fram til den mystiske strukturen.

Turen innebar blant annet i kjøring i mørket på steinete terreng, og minst en oppdager gikk seg vill, forteller tre personer som dro for å se den, ifølge CNN.

Men oppdagerne mener likevel turen var verdt det, til tross for at monolitten ikke var skapt av romvesen.

David Surber var blant de første til å se monolitten i levende live. Mysteriets koordinater sirkulerte på Reddit, men ingen kunne bekrefte dem. Derfor tok Surber på seg oppgaven.