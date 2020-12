Liverpool-vikaren roses etter kjempekamp: – Han var utrolig

Se sammendraget fra kampen øverst!

Sykestuen til Liverpool blir mer folksom for hver kamp som går.

Da Liverpool slapp lagoppstillingen til Champions League-oppgjøret mot Ajax, var det nok en stjernespiller som manglet.

Alisson Becker er ute i rundt to uker med en hamstringskade, men det var ikke Adrián som fikk sjansen bakerst på banen. Spanjolen har ved flere anledninger rotet det til i Alissons skadefravær, og mot Ajax valgte Jürgen Klopp å stole på det relativt ubeskrevne bladet Caoimhin Kelleher (22).

Og det angrer neppe Liverpool-sjefen på.

– Det var en vanskelig avgjørelse, for Adrián er en topp fyr, men vi måtte respektere Caoimhins utvikling, sier Jürgen Klopp.

Spanske Adrián har vært det foretrukne valget til Klopp de gangene Alisson har vært utilgjengelig. Nå kan det virke som om at Kelleher har gått forbi ham i Liverpool-køen.

– Adrián har gjort en fantastisk jobb for oss og holdt nullen mange ganger, men vi trengte de naturlige fotballferdighetene til Keheller. Han er en god skuddstopper også. Man vet aldri hvordan en slik avgjørelse slår ut, men jeg er veldig fornøyd med hvor rolig og god han var, sier Liverpool-sjefen.

Forrige sesong fikk iren fire cupkamper, mens han i år ikke har vært på banen for førstelaget. Mot Ajax viste Keheller seg frem med flere klasseredninger.

– Han var utrolig. Han leverte redninger, hadde gode avleveringer, snakket og var ute i feltet. Han var enestående, sier Liverpool-kaptein Jordan Henderson.

– Telefonen har vært varm siden jeg ble satt inn

For 22-åringen var det ingen selvfølge at han skulle stå kampen mot Ajax, men nå håper han at mulighetene vil fortsette å komme.

– Det er derfor jeg er her. Jeg jobber hver dag på trening for å sørge for at jeg er klar, og jeg gjorde noen gode redninger. Det er ganske enkelt for meg med de spillerne som er foran meg. De gir meg gode alternativer. Vi unge spillere er her for å kjempe om plassene og spille så mange kamper som mulig, sier Keheller etter kampen.

TV 2s fotballekspert Trevor Morley var også full av lovord om sisteskansen.

– Han var helt strålende. Jeg tror Klopp er storfornøyd med ham, sier Morley.

Med Alisson ute i to uker og etter Caoimhin Kellehers prestasjon, skal man ikke se bort ifra at han vokter buret når Liverpool møter Wolverhampton søndag kveld.

– Telefonen har vært varm siden jeg ble satt inn på laget, så takk for all støtten, sier sisteskansen.