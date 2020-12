Her er det flere som møter seg selv i døra

Det så stygt ut for KrF før budsjettforhandlingene. Frp krevde kraftfulle kutt i antallet kvoteflyktninger. Men ved å tilby Frp litt billigere godis, snus, øl og vin, fikk de Siv Jensen & Co med på å beholde hver eneste en av de 3000 kvoteflyktningene.

Siv Jensen lovte sitt landsstyremøte at «det ikke kommer på tale å støtte et like stort mottak av kvoteflyktninger neste år som i år». Partiet krever full stans av kvoteflyktninger i uoverskuelig framtid. Nestleder Sylvi Listhaug stilte ultimatum om det samme rett før forhandlingene startet.

Nå signerer Frp en avtale som betyr at vi tar imot hver eneste en av de 3000 kvoteflyktningene som regjeringen legger opp til, og som ifølge Frp vil påføre det norske samfunnet rundt 50 milliarder kroner i et livsløpsperspektiv.

Det at Siv Jensen sa at hun heller ville ha sendt landet ut i regjeringskrise enn å signere avtalen, om det ikke var for pandemien, sier noe om hvor elendig dette budsjettforliket er for Frp.

Men det er ikke bare Frp-lederen som møter seg selv i døra med dette forliket. KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har kjempet en innbitt kamp mot enhver økning i alkoholavgiftene gjennom hele sitt politiske liv. - Frp ønsker på senke avgiftene på alkohol. (...) Vi ønsker ikke det fordi vi stiller opp for alle ungene som lider under foreldrenes alkoholmisbruk, slo han fast tidligere i år.

Nå signerer KrF en avtale som de selv mener gjør livet verre for mange sårbare barn, og det midt i en dyp krise, som allerede har gjort livet verre for mange av de mest sårbare.

«Dagens enighet er en seier for de aller mest sårbare i verden», uttalte partileder Kjell Ingolf Ropstad om budsjettforliket. Han nevnte ikke de sårbare barna med alkoholiserte foreldre, som allerede har slitt tungt under pandemien.