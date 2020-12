19-åring utnyttet megatabbe og fikset gruppeseier for Liverpool

Liverpool - Ajax 1-0

Liverpools midtbanetalent Curtis Jones ble Liverpools helt mot Ajax da han dukket opp på bakerste stolpe på et innlegg fra Neco Williams.

André Onana burde fanget ballen enkelt, men lot ballen gå til Jones, som scoret kampens eneste mål i Liverpools 1-0-seier tirsdag kveld.

– Det var en god kveld. Jeg er glad for å score mitt første mål i Champions League, men jeg er enda mer stolt av laginnsatsen, sier Curtis Jones.

Med 1-0-seier og 1-1 mellom Atalanta og Midtjylland sikret Liverpool seg både avansement og førsteplassen. Liverpool møter Midtjylland på bortebane i siste kamp.

– For meg føltes det som en av de største Champions League-kveldene siden jeg kom til Liverpool. Uten supportere var det den viktigste og vanskeligste og mest eksepsjonelle kampen, sier Jürgen Klopp, som var mektig imponert over innsatsen til spillerne, særlig de yngste.

Med store skadeproblemer for Liverpool har Curtis Jones fått mange muligheter av manager Jürgen Klopp denne sesongen. Scouseren står nå med tre scoringer og én assist på tolv kamper så langt denne sesongen.

– Curtis er en veldig, veldig god gutt. Jeg er glad for å ha ham her. Han tok vare på sjansen på fantastisk vis, og jeg er veldig glad på hans vegne, sier Klopp om matchvinneren.

Mot Ajax var Klopp tvunget til å starte med Caoimhín Kelleher i mål på grunn av en skade i låret på Alisson Becker, som vil være ute i to uker. 22 år gamle Kelleher leverte flere gode redninger og holdt nullen.

– Det var fantastisk stort å få debuten i Champions League, og det var en stor kveld med både seier og avansement, sier Keheller.

Keeperreserven i aksjon

Curtis Jones kom til kampens første store sjanse da han traff stolpen i en avslutning like utenfor 16-meteren etter seks minutters spill. Den unge Liverpool-spilleren hadde tre minutter tidligere også fått en brukbar mulighet, men da fikk han ikke ordentlig fart i avslutningen, som ble enkelt reddet av Ajax-målvakt André Onana.

Ajax styrte mye av spillet i første omgang, mens Liverpool ikke klarte å utnytte de enorme rommene de hadde å kontre i.

Midtveis i omgangen var Ajax nær ved å ta ledelsen da Dusan Tadic nesten fant Davy Klaassen rett foran mål, men den tidligere Everton-spilleren reagerte ikke raskt nok og Andy Robertson fikk klarert.

Drøyt halvtimen inn i kampen fyrte Noussair Mazraoui av fra 25 meter. Caoimhín Kelleher, som var inne for en lårsskadet Alisson Becker, tok ingen sjanser og slo ballen til hjørnespark.

Keeperbrøler fra Onana

Fire minutter inn i andre omgang fikk Davy Klaassen og Ajax en ny kjempemulighet på innlegg, men forsøket på første stolpe gikk like utenfor stolpen til vikarierende Liverpool-keeper Caoimhín Kelleher.

Etter 56 minutters spill fikk Kelleher slått unna et godt skuddforsøk fra Mazraoui. David Neres var først på returen på skrått hold, men Ajax-spillerens forsøk gikk på utsiden av stolpen.

Like etter var det nettsus på andre banehalvdel. Neco Williams slo et innlegg som burde vært keepermat for Onana, men kameruneren lot ballen gå. Det var ikke særlig lurt, for bak ham var Curtis Jones, som kunne styre inn sitt første Champions League-mål.

Kort tid etter 1-0-scoringen var Mohamed Salah nesten gjennom, men ballen ble litt for lang og skled inn til Onana.

I sluttminuttene burde innbytter Roberto Firmino doblet ledelsen for Liverpool, men Onana leverte en strålende redning og fikk slått avslutningen til hjørnespark.

I sluttminuttene måtte Keheller gjøre en kjemperedning på en heading fra Ajax' spissveteran Klaas-Jan Huntelaar.