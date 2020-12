– De bruker milliardene som fulle sjømenn

– Dette er et svik mot alle de som nå hadde trengt at regjeringa og Frp stilte opp for dem, sier Rødt-nestleder Marie Sneve om budsjettet.

Sneve er tydelig misfornøyd.

MISFORNØYD: Nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Når nesten 200.000 er arbeidsledige, mens regjeringen faser ut ordningene som sikrer folk inntekt, så er det en mager trøst med litt billigere øl og vin, sier Sneve.

– Høyresida viser at de ikke er i stand til å håndtere ledighetskrisen. Vi må bekjempe arbeidsledigheten, ikke de arbeidsledige, fortsetter nestlederen.

– Som fulle sjømenn

Partileder i Miljøpartiet de Grønne, Une Bastholm, er i likhet med Sneve, skeptisk til statsbudsjettet.

– Regjeringen bruker jo milliardene som fulle sjømenn. De gjør det nå billigere å kjøpe fossilbil, og bruker to milliarder på å kutte bompenger, i stedet for å droppe de dyre motorveiene. Det skaper mer forurensning og klimaendringer, sier Bastholm.

Hun sier at hun er fornøyd med punktet om et landsdekkende dyrepoliti, men uttrykker videre misnøye med flyktningpolitikken.

– Høyre, Venstre og KrF tillater nå at FrP maltrakterer flyktningpolitikken enda mer. Det er flyktningers behov for beskyttelse som skal avgjøre hvem vi tar imot, ikke om en er kristen eller muslim. Med endringene i dag vil asylsøkere også få livet satt på vent enda lenger, og vil slite enda mer med å bli gjenforent med familien. Det er trist og hjerterått, sier partilederen.

– En omkamp mellom Frp og regjeringen

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Eigil Knutsen, beskriver statsbudsjettet for neste år som å være regjeringens og Frps skilsmisseoppgjør.

– Etter ukesvis med krangling ender dette skilsmisseoppgjøret med at regjeringen og Frp blir enige om billigere alkohol og snus, i bytte mot null kutt i kvoteflyktninger og bistand, sier Knutsen.

KRITISK: Eigil Knutsen (Ap) Foto: Vidar Ruud / NTB

– Dette har ikke handlet om hva vi kan gjøre for dem som er sagt opp eller permitterte, eller bedriftene som sliter og er på randen til konkurs. Dette har vært en omkamp mellom Frp og regjeringen på saker som Frp tapte da de satt i regjeringen, fortsetter stortingspolitikeren.

Videre sier han at budsjettet ikke stod til forventningene.

– Vi står i en arbeids- og helsekrise, hvor nesten 200.000 er utenfor jobb. Helsevesenet blir testet til bristepunktet. Da bør man kunne forvente at alle tiltak som kommer fra stortinget handler om å motkjempe denne krisen og hjelpe dem som sliter. Dette er en dyr og rar avtale som ikke er svaret på de største utfordringene Norge har, sier Eigil Knutsen.

KrF: – En seier

Kristelig Folkepartis partileder, Kjell Ingolf Ropstad, var på sin side svært fornøyd med utfallet.

– Verden står midt oppe i en pandemi. Det som er alvorlig for oss her i Norge er en katastrofe for verdens fattigste. Derfor har det vært uaktuelt for KrF å kutte i bistanden eller antall kvoteflyktninger. Dagens enighet er en seier for de aller mest sårbare i verden, uttaler partileder Kjell Ingolf Ropstad.

KrF rokket ikke på kravene fra Granavolden-plattformen om å ta imot 3000 kvoteflyktninger.

– Det har vært foreslått å redusere antall kvoteflyktninger til 0. Dette er sårbare mennesker på flukt. Det har derfor vært uaktuelt for KrF å kutte i antall kvoteflyktninger, spesielt i en tid som denne, sier Ropstad videre.

Frp er skuffet over at de ble enige med KrF om å ikke redusere antallet kvoteflyktninger.

– Selv om vi ikke fikk redusert antall flyktninger, skal Norge for første gang prioritere kristne forfulgte, til tross for at KrF og regjeringen i utgangspunktet er mot dette. Grunnen til at vi aksepterer totalen er at det blir betydelige innstramninger som vil kunne holde asyl- og familieinnvandringen på et lavt nivå i årene som kommer, sier Frps partileder Siv Jensen.

Avgiftskutt

Fremskrittspartiet er imidlertid svært fornøyd med at avgiften på sjokolade, sukkervarer, alkoholfrie drikkevarer, snus, øl og vin blir redusert.

– Helt siden forhandlingene startet, har jeg vært opptatt av å få på plass en grensehandelspakke med avgiftskutt som monner. Forbrukerne skal merke på kassalappen. Kuttet skal komme folk flest til gode og det vil sikre flere arbeidsplasser både i dagligvarehandelen og næringsmiddelindustrien, sier Jensen.

Virke er også fornøyd med avgiftskuttet.

− Kuttene i grensehandelsavgiftene er et historisk grep for flere arbeidsplasser og verdiskaping i landet vårt. Dette er viktig og riktig når vi står i vår generasjons største krise, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Han takker Frp og regjeringspartiene for at de har lyttet til Virke.

− Det står respekt av at Frp og regjeringen tar grep for å snu en årelang utvikling med økende grensehandel. Norske forbrukere, arbeidstakere og næringsdrivende, særlig i grensenære distrikt, kan glede seg over dette, sier Horneland Kristensen.