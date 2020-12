Ropstads egne om avgiftskuttene på alkohol: – Sørgelig

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad stilte opp i en egen video på Facebook som garantist for barn som lider av foreldrenes alkoholmisbruk. Nå går han med på å kutte alkoholavgiftene med 10 prosent.

I videoen på Facebook 5. mars i år forteller KrFs barne- og familieminister at reduserte priser på alkohol vil føre til mer forbruk, og mer misbruk.

Han advarte mot at dette vil gå ut over barn, og lovet samtidig at KrF stiller opp for de mest sårbare barna.

Ropstad fikk laget videoen på sin egen Facebook-side etter at han deltok i Debatten på NRK om alkoholpolitikken.

Der viste Ropstad til at Frp ønsker å senke avgiftene, før han fastslår:

– Det vil ikke KrF!

Barneministeren taler deretter varmt for barna som lider, og lover at KrF stiller opp for dem ved å stå i mot Frps politikk om billigere alkohol.

– Vi ønsker ikke det fordi vi er en festbrems, men vi ønsker det ikke fordi vi stiller opp for alle barna som lider under foreldrenes alkoholmisbruk.

– Vi vet at økt tilgang eller reduserte priser vil bety mer forbruk, og dessverre føre til mer misbruk. KrF står for den beste alkoholpolitikken, og ikke minst den politikken som sikrer barn en trygg og god oppvekst!

Men i budsjettenigheten som ble presentert i kveld var det tydelig at Frp kom seirende ut i kampen om alkoholavgiftene:

Avgiften på øl og vin kuttes med 10 prosent.

Blant KrFs fylkesledere er det misnøye med at partiet tapte kampen om alkoholavgiftene.

– Dårlig for Norge

Fylkesleder Bror-Lennart Mentzoni, Vestfold og Telemark mener dette er et tap for nasjonen.

– Det som er sørgelig er at dette er dårlig for Norge. Vi vil med dette stimulere til økt forbruk av alkohol, og det er ikke bra for Norge, sier Mentzoni.

Også fylkesleder i Agder KrF, Per Sverre Kvinlaug, skulle helst sett at avgiftene ikke ble senket.

– Med lavere priser øker tilgjengeligheten. Vi nærmer oss jul, og vi vet da at alkoholmisbruk da rammer spesielt hard. Så det å senke avgiften er ikke det signalet jeg ville være med på, sier Kvinlaug som samtidig understreker at han er svært fornøyd med KrFs seire både når det gjelder bistandsbudsjettet og kvoteflyktninger.

– En krone og 48 øre billigere

Ropstad forsvarer nederlaget med behovet for å få på plass en helhetlig avtale, og gjentar at han er i mot billigere alkohol.

– Det handler om solidaritet med de 90.000 barna som gruer seg til jul, eller har det vondt på grunn av foreldrenes misbruk, og derfor er jeg i hvert fall glad for at når de foreslår å kutte hundre prosent, så ble kuttet på ti, sier Ropstad til TV 2.

At en enighet med Frp ble viktigere denne gangen forsvarer han på denne måten:

– En halv liter øl blir en krone og førtiåtte øre billigere, og da ligger i hvert fall hovedlinjene i alkoholpolitikken fast.

– Seierherren

Og flere av fylkeslederne mener KrF i sum kom godt ut av budsjettforhandlingene. Deriblant fylkesleder i Rogaland, Oddny Helen Turøy.

– Det er helt klart at avgiftslette ikke er det vi ville prioritert, samtidig er jeg veldig fornøyd med at vi får gjennomslag for å beholde nivået på bistand og kvoteflyktninger, sier Turøy.

Fylkeslederen i Oslo KrF, Espen Andreas Hasle, er mer enn fornøyd.

– Jeg vil si at KrF er seierherren over disse forhandlingene, sier Hasle, som kaller avgiftskuttene en marginal endring.