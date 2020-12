Saken oppdateres.

Frp-leder Siv Jensen sier at de ikke fikk gjennomslag for alt de ville i forhandlingene, men sier de har levert tidenes største avgiftsreduksjon.

– Vi forventer at dere vil merke dette på kassalappen, sier Jensen på en pressekonferanse tirsdag kveld.

Blant annet har Frp fått gjennomslag for billigere tobakk, alkohol og sjokolade.

- Vi er blant annet enige om 4,2 milliarder i nye skatte- og avgiftslettelser, som både vil trygge jobber og gjøre livet til vanlige folk litt enklere i en vanskelig tid, sier Mudassar Kapur, leder av Stortingets finanskomité (H), i en pressemelding.

Partiene har også blitt enige om å ta imot 3000 kvoteflyktninger og dyrepoliti i alle politidistrikt.

– Vi øker barnetrygden 8200 kroner for de yngste barna. Jeg er glad for at fritidskortet også blir videreført, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad på en pressekonferanse