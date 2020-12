Slik kommer Brexit til å påvirke Premier League: – Potensielt krise

Nye regler gjør at Premier League-klubbene ikke får lov til å hente utenlandske spillere under 18 år. Dermed havner de bak de europeiske storklubbene i køen om de største talentene.

FA, Premier League og English Football League har kommet til enighet om en plan for hvordan klubber skal hente utenlandske spillere etter at Storbritannia går ut av EU.

Regjeringen fikk tilsendt forslaget forrige måned og har nå godkjent planen. Det at Storbritannia forlater EU får store konsekvenser for spillerrekruteringen til engelske fotballag.

– Dette er potensielt en krise for Premier League-klubbene, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

Etter 31. desember vil ikke klubber kunne signere spillere fritt fra EU- og EØS-land, slik man har gjort før. Spillere fra EU-land som ønsker å spille i Premier League, Championship, League 1 eller League 2 blir pålagt å skaffe seg en Governing Body Endorsement (arbeidstillatelse).

For å få dette er det lagt opp til et poengbasert system.

Erfaring fra landslagskamper både for senior- og juniorlandslag.

Kvaliteten på selgende klubb, basert på ligaen de er i, ligaposisjon og deres prestasjoner i europacuper.

Antall kamper for klubblaget.

Spillere som oppfyller nok poeng vil få arbeidstillatelse, mens spillere som akkurat ikke når opp vil kunne søke om tillatelse fra en komite.

Med dette håper Premier League og FA at engelske spillere vil få en større sjanse til å slå gjennom i klubblagene sine.

Slutten på talentkjøp som Fabregás, Pogba og Bellerín

Reglene vil gjør det umulig for Premier League-klubbene å hente store talenter før de er 18 år gamle.

Det er flere eksempler på talenter som er hentet til klubber før de var 18 år gamle, og som senere ble viktige spillere på førstelaget.

Både Cesc Fàbregas og Héctor Bellerín ble hentet til Arsenal da de var 16 år gamle. Paul Pogba ble hentet til Manchester United da han var 16 år gammel.

Brexit kan komme til å koste Premier League-klubbene store summer i fremtidige overganger, ettersom Real Madrid, Bayern München, Juventus og Borussia Dortmund vil stå foran dem i køen når det kommer til å signere de største talentene under 18 år.

– Dette vil sørge for at klubber i Tyskland, Spania og Italia får et stort konkurransefortrinn i kampen om de største talentene, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

Premier League-klubbene vil heller ikke kunne signere flere enn tre utenlandske U21-spillere i hvert overgangsvindu. Noe som betyr maks seks hver sesong.

Kan komme til å tømme Championship for talenter

Endringen kan også føre til at Premier League-klubbene kommer til å tømme lagene i divisjonene under for engelske talenter, ettersom disse ikke trenger samme tillatelse.

Administrerende direktør i Premier League, Richard Masters, er likevel fornøyd med at de har klart å komme frem til en enighet.

– Vi har samarbeidet med FA for å sikre at Brexit verken skader Premier Leagues suksess eller Englands landslags muligheter til å hevde seg. Vi vil fortsatt kunne rekruttere de beste spillerne og forbli konkurransedyktige, sier Richard Masters.