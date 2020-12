Poengkongen herjet igjen: – Forhåpentligvis stopper aldri poengene å renne inn

Frisk Asker–Storhamar 5–2

Med Fjordkraft-ligaens poengkonge Bobby Macintyre i front sjokkerte Frisk Asker gjestene fra Hamar allerede i det pucken ble sluppet for første gang.

Allerede etter to minutter ledet hjemmelaget 2-0 etter at Macintyre hadde vært involvert i begge målene. Kanadieren noterte seg for tre poeng, og står nå med hele 28 poeng etter 15 spilte kamper.

– Når skal poengene stoppe?

– Forhåpentligvis aldri. Jeg håper de fortsetter å renne inn fremover også, sier Macintyre til TV 2 etter kampen.

Asker-veteranen Anders «Basse» Bastiansen (40) er full av lovord om den kanadiske lagkameraten.

– Han produserer noe voldsomt med poeng. Han er en utrolig smart hockeyspiller, sier Basse.

Saken oppdateres med reaksjoner fra Askerhallen!

Pangstart

Kun to minutter var spilt da resultattavlen viste 2-0 til hjemmelaget. Målene ble scoret av Bobby Macintyre og Hampus Gustafsson.

Storhamar klarte å ta over initiativet etter sjokkstarten, men Frisk Asker hadde få problemer med å holde nullen.

I den andre perioden økte Jimi Kuronen ledelsen til 3-0 da hjemmelaget var i overtall.

Overtallet skyltes at Storhamars Sondre Bjerke hadde blitt sendt i boksen like før målet. Noe som fort kunne vært hindret dersom dommerne hadde fått med seg at Storhamar-spilleren fikk en kølle i ansiktet.

– Det er helt forferdelig at dommerne ikke ser det, men det er slikt som kan skje på dette nivået. Det går fort utpå der, sier Bjerke til TV 2.

Storhamar klarte ikke å få pucken inn i oransjetrøyenes mål, og da Viktor Granholm økte til 4-0 ti minutter før slutt så det virkelig mørkt ut for gjestene fra Hamar.

Sluttspurt ga spennende avslutning

Åtte minutter før slutt fikk Storhamar endelig lønn for strevet. Stjernespilleren Patrick Thoresen hamret inn målet, som ga gultrøyene et lite håp mot slutten.

Kun minuttet senere smalt det i garnet bak Frisk-keeper Nicklas Dahlberg igjen. Eirik Salstens mål sørget for livlige sluttminutter i Asker.

– Det er plutselig match i Askerhallen igjen, ropte TV 2s kommentator Jonas Bariås.

Men da Storhamar jaktet det tredje målet ble de straffet hardt. Thomas Olsen utnyttet dette og sendte hjemmelaget opp i 5-2 like før slutt. Dermed var spikeren i kista satt.

– Jeg har ikke satt noe mål, men jeg håper jeg kan bidra så mye som mulig med poeng, sier Olsen til TV 2 etter kampen.



Oransjetrøyene tok dermed nye viktige poeng i toppstriden. Frisk Asker ligger nå på topp med 39 poeng, mens Storhamar er på 2. plass med 32 poeng.

For Storhamar venter to tøffe oppgjør mot Stavanger Oilers. Da må de heve seg, mener Sondre Bjerke.

– I dag møter vi ikke opp til matchen føler jeg. Mot Oilers blir det tett og jevnt, det kommer til å smelle godt, sier han.