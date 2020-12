Kamzy blir nr. 2 på listen for Oslo Ap

Etter nærmere seksti innlegg, de fleste til støtte for Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam, vant hun kampen om andreplassen på Arbeiderpartiets Stortingsliste foran valget neste år med 137 mot 119 stemmer. Etter votering trakk rivalen Zaineb Al-Samarai seg fra den alternative 7-plassen, og står ikke på listen.

Gunaratnam fikk overveldende støtte i de fleste av de nærmere 60 innleggene under debatten på nominasjonsmøtet mandag kveld. Hennes appell i sosiale medier, hennes bakgrunn fra Groruddalen og hennes tydelige profil som en annerledes politiker ble trukket frem som kvaliteter Ap trenger foran stortingsvalget.

De betraktelig færre som tok ordet for å støtte flertallet i nominasjonskomiteen om Zaineb Al-Samarai på andreplass, påpekte at hun er blant de få på listen som ikke er politiker på heltid, at hun representerer Søndre Nordstrand som er et viktig område for Ap i Oslo, og at hun har erfaring fra næringslivet.

Nominasjonskomiteens leder Tone Tellevik Dahl konstaterte i sin presentasjon av innstillingen at det var lett å få mennene på plass i Oslo, og at kampen kom til å stå mellom fire kvinner som skulle dele på to sikre plasser: Varaordfører Kamzy, stortingsvara Zaineb, LOs Trine Lise Sundnes og sittende stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen.

Varaordfører

Kamzy Gunaratnam er varaordfører i Oslo i øyeblikket. Hun ble født i Jaffna på Sri Lanka den 27. mars 1988. Familien kom til Norge i 1991, og bodde en tid i Hammerfest, før de flyttet til Groruddalen i Oslo. Kamzy er oppvokst på Veitvet og Rødtvedt. Hun var elev ved Oslo Handelsgymnasium, og var på Utøya den 22. juli 2011.

Jurist

Zaineb Al-Samarai er født 22. oktober 1987, Hun er rådgiver i Norges Rederiforbund, og utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Al-Samarai er for tiden vararepresentant på Stortinget og sitter i Idrettsstyret. Hun vokste opp på Holmlia, og var aktiv fotballspiller, til en skade satte stopp for idrettskarrieren. Hun er gift med Jan Erik Fåne, tidligere leder av Fremskrittspartiets Ungdom og direktør for kommunikasjon og samfunn i Finans Norge.

Oslo Arbeiderpartis liste ser dermed slik ut:

1. Jonas Gahr Støre

2. Kamzy Gunaratnam

3. Espen Barth Eide

4. Trine Lise Sundnes

5. Frode Jacobsen

6. Siri Gåsemyr Staalesen

7. Agnes Nærland Viljugrein

8. Jon Reidar Øyan

9. Farukh Qureshi