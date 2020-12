Ellen Page kommer ut som transperson - har byttet navn

GOD KVELD NORGE (TV 2): Skuespiller Ellen Page (33) deler på sosiale medier at hen er en transperson.

Den kanadiske skuespilleren som er best kjent under navnet Ellen Page delte nylig på sin Instagram-profil at hen er en transperson.

I den forbindelse har 33-åringen også valgt å bytte navn og heter nå Elliot Page.

På Instagram skriver hen:

– Jeg ønsker å dele at jeg er en transperson, mine pronomen er han/hen og jeg heter Elliot.

Takker trans-samfunnet

Page skriver også at hen føler seg heldig som har kommet til dette stedet i livet sitt at hen kan dele nyheten.

I innlegget sier skuespilleren også at hen er takknemlig for alle rundt seg som har støttet hen gjennom reisen til å bli Elliot.

– Jeg klarer ikke å uttrykke hvor bemerkelsesverdig det føles å endelig elske den jeg er nok til å fortsette mitt autentiske jeg, skriver 33-åringen på Instagram.

Page takker også trans-samfunnet som har inspirert hen og vist mot.

ELLIOT PAGE: Ellen Page har nå byttet navn til Elliot Page. Foto: Frazer Harrison

Får stor støtte

Skuespilleren uttrykker at hen føler på glede, men også er redd for diskrimineringen som kan oppstå.

– Jeg elsker at jeg er en transperson, og jeg elsker at jeg er skeiv, sier Page i innlegget sitt.

I kommentarfeltet på Instagram får skuespilleren massiv støtte etter å ha fortalt at Ellen nå er Elliot.

Artist Miley Cyrus skriver blant annet:

«Elliot ruler!»

Page er kjent for sin hovedrolle i filmen «Juno», rollen som Ariadne i «Inception» og har også spilt i «X-Men: The Last Stand».